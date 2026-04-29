Zlínská Fakulta aplikované informatiky slaví 20 let, rozšířila nabídku programů

Fakulta aplikované informatiky (FAI) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) si letos připomíná 20 let od svého založení. Od té doby výrazně rozšířila nabídku studijních programů, vedle tradičních oborů v oblasti automatizace a řízení nabízí také programy zaměřené na informatiku, softwarové inženýrství, bezpečnostní technologie či inteligentní systémy, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.
"Největší zájem uchazečů je dlouhodobě o bakalářský program Softwarové inženýrství. Rostoucí zájem však fakulta eviduje také u oborů zaměřených na automatizaci a bezpečnostní technologie," uvedl děkan FAI Jiří Vojtěšek. Fakulta má přes 1600 studentů, nabízí od bakalářských programů po doktorské a habilitační řízení. "Vznikla v roce 2006 jako přirozené vyústění dlouhodobého vývoje pracovišť zaměřených na kybernetiku, automatizaci a výpočetní techniku. Stala se tak čtvrtou samostatnou fakultou univerzity. Slavnostní inaugurace fakulty a jejího prvního děkana, Vladimíra Vaška, proběhla 23. května 2006," uvedla mluvčí. UTB má šest fakult, téměř 10.000 studentů a přes 1000 zaměstnanců.
FAI reaguje na technologické trendy i rozvoj umělé inteligence. "Očekáváme určité změny na trhu práce, zejména u juniorských pozic v softwarovém vývoji. Naše studijní programy však kladou důraz na praktické dovednosti, které zajišťují absolventům dobré uplatnění," uvedl Vojtěšek. Fakulta plánuje rozvoj studijních programů, chce zavést obory zabývající se inteligentními budovami či měřením a regulací.
Studenti mají v budově fakulty na Jižních Svazích k dispozici specializovaná pracoviště, například robotickou laboratoř zaměřenou na průmyslovou automatizaci, robotiku a umělou inteligenci. Součástí fakulty je také Vědeckotechnický park ICT, který propojuje akademické prostředí s firmami a podporuje vznik studentských start-upů."V oblasti vědy a výzkumu fakulta zaznamenala výrazný růst zejména díky zapojení do významných národních i mezinárodních projektů. Klíčovým milníkem bylo vybudování Regionálního výzkumného centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech. Významnou roli hrají také projekty v oblasti umělé inteligence a smluvního výzkumu," uvedla mluvčí.
Fakulta si letošní výročí bude připomínat celý rok. Na začátku března byl FAI(n) bál, na dnešek připravila slavnostní zasedání ve zlínském divadle. Na podzim plánuje setkání absolventů a bývalých zaměstnanců.