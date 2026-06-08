Zlínská fakulta poslala školám na Ukrajině 60 počítačů a 87 monitorů

Fakulta humanitních studií (FHS) zlínské Univerzity Tomáše Bati dnes odeslala na Ukrajinu 60 počítačů a 87 monitorů. Novinářům to dnes řekl děkan fakulty Libor Marek. Fakulta techniku darovala školám v Zakarpatské oblasti. Převoz a distribuci použité, ale plně funkční techniky zajistí spolek Přátelé Podkarpatské Rusi, který se podpoře regionu dlouhodobě věnuje, uvedla mluvčí univerzity Petra Svěráková.
"Techniku poměrně často obnovujeme. Určitě ještě vykoná dobrou službu na Ukrajině," uvedl děkan. Fakulta se se spolkem spojila díky osobním kontaktům. "Rozhodli jsme se pomoci školám, vzdělávacím zařízením na Ukrajině, protože cítíme velkou solidaritu se vzdělávacími institucemi jako vzdělávací instituce," uvedl děkan.
Spolek jezdí na Podkarpatskou Rus od začátku 90. let. "Za tu dobu známe hodně lidí a hlavně máme přehled o tom, kdo je aktivní a kdo pomoc využije. Vozíme tam poměrně často podporu, nejenom do škol. Vždy je pro nás podstatné vědět, kde to skončilo a kdo s tím co dělá," uvedl předseda spolku Petr Staninoha.
Počítače směřují do Masarykovy základní školy ve Svaljavě a také do další školy v Koločavě a v obci Stavne. Spolek dlouhodobě spojuje Podkarpatskou Rus, která byla součástí Československa, s Českem. "Dříve jsme se věnovali mnohem víc podpoře turistického ruchu a navázání vzájemných kontaktů. Co se týče nyní války, tak podporujeme jednotky, ve kterých válčí přímo lidé, které známe anebo jsou to známí našich známých. Máme přesný seznam, co potřebují," uvedl Staninoha. Jsou to například baterie nebo zdravotnický materiál.
FHS pomáhá od počátku války na Ukrajině, uspořádala happening na podporu Ukrajiny, zapojila se do humanitární pomoci, své prostory dala k dispozici krajskému koordinačnímu centru pro uprchlíky z Ukrajiny. "A to hlavní, co považuji za nejvýznamnější, co je součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy, protože fakulta humanitních studií je z velké části fakultou filologickou nebo filologicky zaměřenou," uvedl děkan. Šlo o výuku češtiny jako cizího jazyka pro ukrajinské uprchlíky.