Zlínská fakulta představí studentkám při Girls Day vědu a moderní technologie

Do světa vědy a moderních technologií na Fakultě technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) nahlédnou ve čtvrtek studentky Gymnázia Slavičín na Zlínsku. Fakulta je přivítá při akci Girls Day, jejímž cílem je přiblížit dívkám technické a přírodovědné obory a jejich praktické uplatnění, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Kromě laboratoří studentky navštíví také výrobní firmu.
Program na fakultě bude zaměřený na to, jak vypadá každodenní práce vědkyň. "Studentky se podívají do laboratoří a zjistí, čemu se výzkumnice věnují - nepůjde o vlastní experimentování, ale o autentický vhled do prostředí, kde věda skutečně vzniká," uvedla vedoucí propagačního oddělení fakulty Iva Čermáková.
Vědkyně Lucie Urbánková studentkám přiblíží vývoj moderních kosmetických přípravků a práci s aktivními látkami, Markéta Ilčíková ukáže svět polymerů a chytrých materiálů a Jarmila Vilčáková představí pokročilé materiály využitelné nejen v elektronice. "Právě konkrétní příběhy a zkušenosti mají studentkám pomoci představit si, jak pestrá může být kariéra v technických a přírodovědných oborech," uvedla mluvčí.
Urbánková je absolventkou slavičínského gymnázia. "Mám velkou radost, že se můžu setkat právě se studentkami své bývalé školy. Sama jsem si kdysi nebyla jistá, kam dál, a podobné setkání by mi tehdy hodně pomohlo. Věřím, že si z toho setkání odnesou, že věda může být zajímavá, kreativní a rozhodně není jen pro kluky," uvedla Urbánková.
Na program na univerzitě naváže návštěva výrobního závodu společnosti Greiner Assistec, kde se vyrábějí plastové produkty. Studentky se tam setkají s ženami, které pracují na technických i odborných pozicích. "Chceme dívkám ukázat, že technické obory nejsou uzavřený svět, ale naopak prostor plný příležitostí. Důležité je dát jim možnost zažít reálné prostředí – ať už ve škole, nebo ve firmě – a setkat se s lidmi, kteří je mohou inspirovat," uvedla Šárka Grygerová z Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Komora akci Girls Day organizuje, jde o jednu z aktivit, které pomáhají mladým lidem hledat jejich budoucí kariéru.