Zlínská fakulta se na DesignBloku představí prostřednictvím jídelních táců

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati se na letošním ročníku přehlídky DesignBlok představí výstavní expozicí Jídelna. Ve Veletržním paláci Národní galerie Praha otevře menzu, která návštěvníky nezve k běžné konzumaci, ale k ochutnání jednotlivých ateliérů a způsobů tvorby, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Expozice bude k vidění od 7. do 11. října.
"Jídelna pracuje s prostředím menzy trochu jinak. Základním prvkem instalace je pohyblivý pás se školními tácy, z nichž každý představí jeden ateliér nebo součást FMK. Návštěvníci si budou moci jednotlivé tácy vzít, posadit se ke stolu a prozkoumat je zblízka. Expozice nefunguje jako klasický katalog oborů. Místo hotového přehledu nabízí fyzickou zkušenost s tím, co se za jednotlivými ateliéry skrývá," uvedla mluvčí.
Zákulisí kulturních projektů přiblíží ateliér Arts Management. "U ateliéru Audiovizuální tvorba si návštěvníci poskládají filmový proces po jednotlivých framech. Jedna vteřina filmu se tu rozpadne do 24 oken, za nimiž se skrývají nápady, dny práce i spolupráce mnoha lidí a profesí. Instalace ukáže cestu od nápadu na papíře přes obhlídky lokací a natáčení až po postprodukci, tedy části filmové tvorby, které na plátně přímo vidět nejsou, ale ve výsledku jsou pořád cítit," uvedla mluvčí. Animovaná tvorba odkáže k ruční i digitální práci animátora.
Na tácu ateliéru Design obuvi budou nástroje a typické materiály české obuvnické tradice. "Napínací kleště, obuvnické kladivo, hladicí kost nebo dírkáč zde fungují jako příbor, zatímco useň, nitě, hřebíky a kopyto odkazují k samotnému procesu vzniku boty," uvedla mluvčí. Ateliér Design oděvu pojme svůj tác jako cestu od rešerše a konceptu přes střih a šití až k výsledné kolekci. Motiv bonboniéry využije ateliér Design šperku jako metaforu hodnot, řemesla, osobního vztahu a různých přístupů ke šperku.
Představí se také ateliéry Digitální design, Game Design, Grafický design, Fotografie, Sklo i Tvorba prostoru. "Ústav marketingových komunikací se zaměří na značky, které poznáváme i ve chvíli, kdy z nich zmizí logo, barva i název," uvedla mluvčí. Volbu materiálu, proces navrhování i vnímání objektu představí ateliér Produktový design. Průmyslový design nechá návštěvníky nahlédnout do cesty od prvních skic a variant až po hotový model.