Zlínská filharmonie chystá letní vystoupení, bude mít open air koncert

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravuje letní vystoupení. Na platformě zlínského Baťova institutu bude mít v úterý 16. června koncert pod širým nebem Harafica Symphonic. Jde o společný projekt s cimbálovou muzikou Harafica, který propojí symfonický zvuk s folklorní tradicí regionu, sdělila ČTK zástupkyně filharmonie Jitka Pethö.
Koncert bude charitativní. "Výtěžek ze vstupného poputuje na podporu organizací Na cestě a Charita Slavičín. Kromě zakoupení vstupenky na koncert mohou návštěvníci podpořit tyto dvě organizace také příspěvkem do pokladniček," uvedla ředitelka Baťova institutu Lucie Pluhařová. Při nepříznivém počasí bude koncert v kongresovém centru, sídle filharmonie.
"Letní program filharmonii následně zavede na řadu míst po celé České republice. Hudebníci se představí například na zámku v Holešově, na Velehradě, v Kroměříži, Třeboni, Olomouci či Luhačovicích. Publikum se může těšit na symfonické koncerty s Beethovenem či Šostakovičem, operní vystoupení i populární projekt ABBA Symphonic Show v Olomouci," uvedla Pethö.
Filharmonie v uplynulé 80. sezoně pořádala nebo se podílela na 115 koncertech. "Dramaturgická skladba jubilejního ročníku ve Zlíně stavěla na propojení klasického symfonického repertoáru, české hudební tradice i soudobé tvorby. Jedním z vrcholů sezony byl slavnostní koncert Naplno! Naživo! Na zdraví!, který připomněl 80 let existence orchestru a přinesl světovou premiéru skladby Marathon Petra Wajsara, napsané pro čtyři dirigenty," uvedla Pethö.
Nadcházející 81. sezonu filharmonie zahájí 24. září koncertem Jonathan Biss – Beethoven jako nikdy předtím. Posluchači se v sezoně mohou těšit například na Beethovenovu Missu solemnis, muzikál Jesus Christ Superstar ve spolupráci se Slováckým divadlem, zpěvačku Lucii Bílou, klavíristy Ivo Kahánka a Andrewa von Oeyena, houslistu Josefa Špačka, operetní program Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky, symfonické provedení písní kapel Imagine Dragons a Linkin Park i tradiční vánoční koncert nebo koncerty pro děti.