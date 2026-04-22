Zlínská filharmonie uvede na koncertě k 80 letům i premiéru Wajsarovy skladby

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů uvede příští týden na koncertě k 80 letům své existence i světovou premiéru skladby Petra Wajsara. Na čtvrtek 30. dubna, na den přesně 80 let od svého prvního koncertu, připravila filharmonie koncert Naplno! Naživo! Na zdraví! Propojí světovou klasiku s díly českých autorů, uvede světovou premiéru skladby Petra Wajsara i unikátní projekci filmu s hudbou Bohuslava Martinů, sdělila dnes ČTK zástupkyně filharmonie Jitka Pethö.
Koncert nabídne šest skladeb, představí se nejen současný šéfdirigent Robert Kružík, ale také jeho tři předchůdci, Tomáš Brauner, Vojtěch Spurný a Stanislav Vavřínek. "Program zahájí Variace a fuga na Purcellovo téma Benjamina Brittena, ve kterých zlínští filharmonikové představí jednotlivé hudební nástroje, jejich zvuk, možnosti a specifika, a to ve třinácti krátkých oddělených variacích zakončených spletitou fugou. Následovat budou Variace na Haydnovo téma Vojtěcha Spurného, jenž se představí v trojroli dirigenta, sólisty i autora," uvedla Pethö.
Zazní také skladba Klid pro violoncello a orchestr Antonína Dvořáka a Bolero Maurice Ravela. Součástí programu bude i projekce filmu Střevíček z roku 1935, který vznikl ve zlínských filmových ateliérech společnosti Baťa. Hudba Bohuslava Martinů zde tvoří nedílnou součást filmového vyprávění a představuje jedinečné, a zároveň v podstatě jediné, přímé spojení skladatele se Zlínem, uvedla Pethö.
Závěr večera bude patřit světové premiéře skladby Marathon českého skladatele Petra Wajsara, která vznikla na objednávku filharmonie. Do jejího provedení se zapojí všichni čtyři dirigenti, kteří se při skladbě vystřídají u taktovky. "Pány jsem zaměstnal efektní skladbou ve velmi rychlém tempu a poslal jsem je na jakýsi dirigentský maraton, v jehož rámci si mohou taktovku předávat a realizovat takovou dirigentskou štafetu. Kromě dirigentského umění a značného fyzického nasazení vyžaduje moje dílko také smysl pro humor a kousek hereckého talentu – a sám se nechám překvapit, jak se s mým úkolem vypořádají," uvedl Wajsar.
"Oslava 80 let je pro nás nejen připomínkou bohaté historie, ale i závazkem do budoucna. Chceme být orchestrem, který propojuje tradici s novými impulzy a přináší publiku výjimečné zážitky," uvedl ředitel filharmonie Tomáš Gregůrek.