Zlínská filharmonie zahraje v příští sezoně s pianistou Bissem, uvede i muzikál

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro nadcházející 81. sezonu 120 koncertů. Odehraje je ve Zlíně, dalších městech Česka i v zahraničí. Sezona nabídne kromě tradičních koncertů také open-air produkci, vzdělávací programy i spolupráci s předními českými a zahraničními umělci, řekl dnes novinářům ředitel filharmonie Tomáš Gregůrek. Filharmonie přivítá například americké pianisty Jonathana Bisse a Andrewa van Oeyena, zahraje se zpěvačkou Lucií Bílou nebo uvede muzikál Jesus Christ Superstar se Slováckým divadlem. Do příští sezony, která začne v září, vstoupí také s novým vizuálním stylem.
"Novou sezonu jsme stavěli tak, aby nabízela silné hudební zážitky, nové hudební souvislosti, výrazná umělecká setkání i pestrost napříč žánry a generacemi posluchačů. Vedle tradičních koncertních projektů přinášíme také řadu mimořádných spoluprací a formátů, které posouvají filharmonii směrem k ještě otevřenější a živější kulturní instituci. Pomoci by nám měl i nový vizuální styl, kterým se chceme otevřít novým posluchačům a současným formám komunikace,“ uvedl Gregůrek.
Filharmonie nabídne pět koncertních cyklů, ústředním dramaturgickým motivem je Hra živlů, inspirovaná čtyřmi základními elementy – vodou, ohněm, vzduchem a zemí. Doplňuje ji pátý, duchovní rozměr. "Mám velkou radost, že se nám pro 81. sezonu podařilo do Zlína přizvat řadu mimořádných umělců a osobností současné hudební scény. Publikum se může těšit například na amerického pianistu Jonathana Bisse, dirigenta Tomáše Hanuse, klavíristu Tomáše Kača, populární zpěvačku Lucii Bílou, sopranistku Kateřinu Kněžíkovou, basbarytonistu Adama Plachetku, houslistu Josefa Špačka nebo trumpetistku Selinu Ott. Velmi si vážím také spolupráce se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, Českým filharmonickým sborem Brno a dalšími špičkovými soubory," uvedl šéfdirigent Robert Kružík.
Zahajovací koncert 81. sezony nabídne 24. září Beethovenův Klavírní koncert č. 4 a Dvořákovu Symfonii Z Nového světa. Sólistou večera bude americký pianista Jonathan Biss, uznávaný interpret Beethovenova díla. Sezona také připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Vyvrcholením bude provedení Beethovenovy monumentální Missa solemnis v březnu společně s Českým filharmonickým sborem Brno a předními českými sólisty, uvedl Kružík. Filharmonie připravuje také venkovní koncerty, rozšiřuje nabídku koncertů pro dětské publikum, vystoupí na několika festivalech.
Ve čtvrtek uvede koncert k 80 letům své existence, vyvrcholí tím letošní sezona. Zlínské koncerty filharmonie loni navštívilo 43.200 posluchačů, průměrná návštěvnost byla 708 posluchačů na koncert. Počet předplatitelů se zvýšil o čtyři procenta na 1809. Prodej předplatného na 81. sezonu začne 5. května.