Zlínská krajská galerie připravuje výstavu Dům umění III – Místo, tělo, čas

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravuje výstavu Dům umění III – Místo, tělo, čas. V plánu je letos na podzim ve 14. budově zlínského Baťova institutu i v budově Kolektiv.Housu ve Zlíně, sdělila ČTK mluvčí galerie Zuzana Bílá.
"Dům umění III navazuje na předchozí projekty cyklu Dům umění a zaměřuje se na vztah současného umění, prostoru, vnímání a aktivní roli návštěvníků. Výstava propojí díla přibližně třiceti autorů různých generací a médií — od tradičně rámovaného obrazu a autonomního objektu až po procesuální, instalační a prostorově proměnlivé formy práce," uvedl kurátor projektu Jan Freiberg.
Vedle klasických forem prezentace bude projekt odrážet také tendence pracující s instalací, rytmem prostoru a diváckou zkušeností. "Projekt vychází ze snahy procházet těmito odlišnými polohami současného umění jako jednolitým celkem. Výstava bude proto pracovat především se zkušeností, rytmem prostoru a vzájemnými vztahy děl," uvedl Freiberg.
Galerie vyhlásila otevřenou architektonickou výzvu na návrh prostorového řešení výstavy Dům umění III. Návrhy je možné posílat do 8. června. Výzva je určená architektům, designérům, umělcům i týmům pracujícím na pomezí architektury, instalace a prostorového umění.
"Součástí zadání je také návrh autorské prostorové situace Místo, která může fungovat jako autonomní prostor nebo jako princip prostupující celou architekturou výstavy. Projekt rozvíjí téma výstavy směrem k otázkám klidu, pozornosti a sdíleného prostoru. Významnou roli bude hrát práce se sedacím mobiliářem, možností zpomalení a proměnou běžného návštěvnického režimu galerie," uvedl kurátor.