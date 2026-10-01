Zlínská krajská nemocnice otevřela novou angiolinku, vznikla přístavba

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně dnes otevřela novou, svou třetí angiolinku. Vznikla kvůli ní i nová přístavba. Stávající angiolinky jsou vytížené prakticky na maximum. Nová angiolinka umožní lépe reagovat na rostoucí poptávku, zkrátit čekací doby u plánovaných výkonů a současně rozšířit možnosti léčby pacientů s poruchami srdečního rytmu, řekl dnes novinářům primář kardiologického oddělení KNTB Zdeněk Coufal. Angiolinky slouží k diagnostice a léčbě pacientů s kardiovaskulárními chorobami.
Přístavba stála 25,9 milionu korun, stavěla se rok, nová angiolinka vyšla na 37,2 milionu korun. "Časový prostor na koronární angiolince již prakticky neumožňuje plánování časově náročnějších výkonů, protože potřebujeme zálohu pro případného akutního pacienta. Arytmologická angiolinka je vytížena jak elektrofyziologickými výkony, tak kardiostimulátory, někdy je problém najít volný prostor pro neplánovaného pacienta. Třetí angiolinkou se tak uvolní časový prostor pro pacienty s arytmiemi, kterých stále přibývá, budeme moci lépe plánovat nemocné, indikované ke kardiostimulačním výkonům," uvedl Coufal. Třetí přístroj bude moci sloužit také jako záloha pro akutní pacienty.
Na nové angiolince budou kardiologové dělat zákroky na koronárních tepnách, které přivádějí kyslík a živiny přímo do srdečního svalu, implantace kardiostimulátorů a také jiné zákroky.
Nová angiolinka je pro nemocnici důležitá kvůli fungování kardiocentra. "Široké spektrum superspecializované péče ve zlínské nemocnici je pro náš kraj a jeho obyvatele klíčové. Jsem rád, že se nemocnici podařilo přístavbu a nákup angiolinky realizovat v poměrně brzkém termínu a naplnit tím podmínky pro obhájení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Kardiologické oddělení je součástí Kardiovaskulárního centra KNTB, které letos obhájilo statut Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro dospělé. Jako jediné pracoviště tohoto typu ve Zlínském kraji zajišťuje nepřetržitou péči o pacienty s akutními kardiologickými stavy včetně infarktů myokardu.
Loni ošetřili kardiologové v KNTB 204 pacientů s akutním, takzvaně velkým infarktem srdce a 317 pacientů s lehčí formou infarktu. Provedli 247 katetrizačních zákroků u pacientů s poruchou srdečního rytmu, 467 pacientům implantovali kardiostimulátor a 81 nemocným defibrilátor.