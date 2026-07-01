Zlínská krajská nemocnice otevřela zrekonstruovanou zaměstnaneckou ubytovnu

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně dnes otevřela zrekonstruovanou zaměstnaneckou ubytovnu. Modernizace stála 33 milionů korun, z toho přes šest milionů korun činila evropská dotace na zateplení a fotovoltaickou stanici na střeše. V objektu nedaleko nemocnice je ve třech obytných podlažích 22 garsoniér a dva byty 2+kk. O zaměstnanecké ubytování je u pracovníků zlínské krajské nemocnice stále větší zájem, řekl dnes ČTK člen představenstva KNTB Martin Déva.
"Vlastní ubytovací kapacita nacházející se nedaleko nemocnice je velkou výhodou pro nás jako zaměstnavatele. Možnost ubytování je oceňovaným firemním benefitem, který nám pomáhá zejména při náboru nových anebo zahraničních zaměstnanců. Jsme schopni poskytnou krátkodobé i dlouhodobější ubytování novým spolupracovníkům, kteří tak mohou nastoupit prakticky kdykoliv," uvedl Déva.
V modernizované ubytovně budou byty fungovat spíše jako startovací. "Jsou zejména pro nově příchozí zaměstnance, kteří zvažují, jestli budou v Baťově nemocnici pracovat. Je to úvodní ubytování na tři, šest, devět měsíců, rok a oni si potom třeba najdou svoje větší ubytování nebo když mají rodinu, tak ji časem přestěhují," uvedl Déva. Nemocnice má zhruba 2600 zaměstnanců, KNTB má díky spolupráci s městem k dispozici také městské byty.
Rekonstrukce ubytovny trvala rok, znamenala kompletní obnovu objektu. Nemocnice má ještě dvě stejné ubytovny, které modernizace teprve čeká. "Tyto budovy však budou k dispozici pro dlouhodobější ubytování, což se projeví především na velikosti ploch. V každém domě budou čtyři byty 1+kk, osm bytů 2+kk a dva byty 3+kk. Bytové jednotky také doplní parkovací místa," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Dokončuje se příprava projektů a připravuje se veřejná zakázka na zhotovitele. Nemocnice chce ubytovny postupně rekonstruovat v příštím a následujícím roce.