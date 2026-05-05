Zlínská krajská nemocnice začala dělat operace prsou pacientek s rakovinou

Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně nově operuje prsa onkologických pacientek. Výhodou je okamžitá dostupnost potřebných vyšetření i specializací, které se na léčbě podílejí, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Dana Lipovská. V KNTB je komplexní onkologické centrum, mamodiagnostické pracoviště, oddělení patologie i vyšetření přístrojem PET/CT. Velkou výhodou je nepřetržitá dostupnost chirurgické péče, což je důležité zejména při případných komplikacích po operaci, uvedla mluvčí.
"Po diagnostikování nádoru každou pacientku individuálně projednáváme v mamární komisi, kde rozhodneme o dalším postupu – zda bude nejdříve operační řešení, anebo onkologická léčba," uvedla lékařka chirurgického oddělení KNTB Kateřina Zatloukalová, která operace provádí.
Je několik možností chirurgických zákroků. "V případě menších nádorů se provádí prs šetřící výkon, při němž je odstraněna pouze část prsu s nádorem. U rozsáhlejších nálezů je indikována totální mastektomie, tedy odstranění celého prsu. V některých případech se využívají také onkoplastické výkony, které kombinují odstranění nádoru s částečnou modelací prsu," uvedla Zatloukalová. Součástí operace je také vyšetření lymfatických uzlin v podpaží.
Novinkou je využití metody magnetického zrna Sirius Pintuition, které umožňuje přesnou lokalizaci nádoru. "Vše probíhá tak, že ještě před přijetím jde pacientka na mamodiagnostické pracoviště, kde je pod ultrazvukovou kontrolou zavedeno zrno přímo do nádoru. Poté na operačním sále pomocí speciální sondy zrno s velkou přesností detekujeme. Známe vzdálenost i hloubku umístění a díky tomu jsme schopni přesně odstranit tumor s lemem okolní zdravé tkáně. Díky této metodě jí odebíráme méně, čímž urychlujeme rekonvalescenci po zákroku. Přesnost také snižuje riziko reoperace," uvedla Zatloukalová.
KNTB spolupracuje s odborníky, kteří se podílejí na následné péči. "Pacientkám jsou doporučováni certifikovaní onkofyzioterapeuti, důležitou součástí je edukace, týkající se péče o lymfatický systém, k dispozici je také návaznost na pacientskou organizaci Bellis," uvedla mluvčí. Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu zaměřený na pomoc a podporu pacientek v produktivním věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.