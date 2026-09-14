Zlínská Nadace Tomáše Bati připravila festival Týden Baťa i konferenci

Zlínská Nadace Tomáše Bati připravila festival Týden Baťa, uskuteční se podesáté. Tématem letošního ročníku je Touha tvořit. Je součástí projektu Baťa 150, který připomíná letošních 150 let od narození Tomáše Bati. Festival se bude konat od 21. do 25. září, tento týden ve středu bude také ve Zlíně konference Upgrade Baťa 2026, sdělili ČTK zástupci nadace.
"Tvořit neznamená pouze stavět domy, budovat firmy nebo přicházet s novými nápady. Tvořit můžeme také sami sebe – své návyky, způsob myšlení, vztah k času, vlastnímu zdraví i lidem kolem nás," uvedla ředitelka nadace Gabriela Končitíková.
Festival chce letos představit Tomáše Baťu a jeho odkaz z různých, i méně známých úhlů pohledu. Nabídne pět setkání, ředitelka nadace se zaměří na osobní proměnu Tomáše Bati a jeho vztah k času. Historik Zdeněk Pokluda přiblíží, jak Baťa budoval své jméno prostřednictvím reklamy, reputace a podpory kultury. Lektor Rostislav Václavek se bude zabývat tématem dechu, vnitřní rovnováhy a odolnosti a odborník na zdravou výživu Petr Havlíček se zaměří na zdravé návyky a jejich vztah k sebehodnotě.
"Jubilejní desátý ročník festivalu tak propojí historii se současností a připomene jednu z podstatných myšlenek Baťova odkazu, a sice že touha tvořit nezačíná u věcí, které budujeme kolem sebe, ale u člověka samotného," uvedl manažer nadace Jakub Malovaný. Kromě přednášek budou i komentované prohlídky Baťovy vily.
Nadace připravila také konferenci Upgrade Baťa 2026. Dvě desítky mluvčích budou diskutovat o tom, jak být dobrým šéfem, připravit další generaci lídrů, rozumět zákazníkům nebo obstát ve světě, který proměňují technologie a umělá inteligence. "O Tomáši Baťovi často mluvíme jako o průmyslníkovi, podnikateli nebo vizionáři. Podstatou jeho práce ale nebyla výroba bot, nýbrž rozvoj lidí. Věřil, že prosperitu nevytvářejí stroje ani budovy, ale lidé, kteří dokážou převzít odpovědnost, rozvíjet své schopnosti a vytvářet hodnotu pro druhé. Právě v době umělé inteligence je tahle myšlenka možná aktuálnější než kdy dřív," uvedla Končitíková.
Diskutovat bodu zástupci firem, banky, sportovec či lékař. "Nechceme se k Baťovu odkazu vracet jako k historii. Zajímá nás, co z něj funguje právě teď, kdy firmy řeší nástupnictví, nedostatek kvalitních lidí, proměnu práce nebo nástup umělé inteligence. Proto jsme ke každému tématu pozvali lidi, kteří tyto otázky skutečně řeší ve svých firmách a ve svém životě,“ uvedl Malovaný.