Zlínská nemocnice nabídne semináře o péči o nemocné v domácím prostředí

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) začne opět nabízet semináře zaměřené na péči o nemocné v domácím prostředí. První z nich bude ve středu 13. května. Akci pro veřejnost pořádá gerontologické oddělení. Snahou odborníků je pomoci lidem se zvládnutím počáteční nejistoty v péči o jejich blízké, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
Na seminářích pracují se zájemci zdravotní sestry i rehabilitační a sociální pracovnice. "Lidé vždy nejvíce oceňují praktické ukázky polohování, hygieny u imobilního pacienta, úpravy lůžka, výměny plen, ukázky podávání stravy a podobně," uvedla vrchní sestra gerontologického oddělení Edita Habartová.
V minulosti byl o semináře zájem, kvůli rekonstrukci prostor je však nemocnice musela přerušit. "Věřím, že to lidé uvítají, protože příbuzní, kteří se chtějí o nemocného doma postarat, často tápou v začátcích péče. Nejsou si jistí, jestli vše dělají dobře, bojí se, aby neublížili svým blízkým nebo sobě," uvedla Habartová.
Seminářů se účastní zájemci různého věku, kteří pečují o svého blízkého. "Někdy se jedná o dospělé děti nebo vnuky, ale přicházejí i neteře, synovci, občas také dospělá pravnoučata," uvedla Habartová.
Letošní semináře budou 13. května, 17. června, 16. září, 21. října a 25. listopadu. Zájemci se nemusí přihlašovat předem.