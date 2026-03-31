Zlínská nemocnice zrekonstruovala ambulantní část rehabilitačního oddělení

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) dokončila rekonstrukci ambulantní části rehabilitačního oddělení. Stavební úpravy stály 72 milionů korun, z toho 49,5 milionu korun činila dotace z Národního plánu obnovy. Nové přístroje pořídila nemocnice za více než čtyři miliony korun, řekl dnes novinářům ředitel KNTB Jan Hrdý. Zahájení provozu modernizovaných prostor se dnes zúčastnili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Díky rekonstrukci ambulantního traktu rehabilitace se rozšířily kapacity pro individuální rehabilitaci. Umožní to větší soukromí pacientů při terapii i zvýšení počtu ošetřených pacientů. "Rozšířil se nám počet pracoven pro individuální rehabilitaci a máme zcela nové pracovny pro ergoterapii. Oddělení je vybaveno novým nábytkem i lehátky pro pacienty. Pro personál byly vybudovány nové šatny v suterénu budovy," uvedl primář rehabilitačního oddělení Roman Überall.
Obnovila se také část přístrojů a pomůcek pro fyzioterapeuty i ergoterapeuty. "V rámci fyzikální terapie máme nově další přístroj pro magnetoterapii, přístroj pro distanční elektroterapii a přístrojovou lymfodrenáž. Další novinkou je motodlaha na rameno a koleno, obnovili jsme rotopedy, eliptical a recumbent. Pro péči o jizvy a měkké tkáně disponujeme nově přístrojem Deep Oscillation. Zcela nová je rovněž vodoléčba – vířivky pro horní i dolní končetiny a šlapací koupele," uvedl Überall.
Do budoucna je v plánu pořízení systému virtuální reality pro pacienty po mozkových příhodách a robotické rukavice pro rehabilitaci ruky. Robotika a virtuální realita je trendem v rehabilitaci. Doménou oboru však zůstává především umění a šikovnost rukou terapeutů, uvedl primář. "Jejich neustálé vzdělávání je nedílnou součástí odborné práce, proto bych rád poděkoval vedení nemocnice, že vzdělávání našich fyzioterapeutů i ergoterapeutů podporuje. Je to mnohdy nákladné a není to vždy samozřejmostí. Díky školením a kurzům se mohou profesně posouvat a pomáhat pacientům v souladu s novými poznatky v oboru rehabilitace," uvedl primář.
KNTB spustí ve středu provoz komplexního cerebrovaskulárního centra, které zajistí nepřetržitou specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku. "Jedná se o kooperaci mnoha oborů – především neurologie, anesteziologie a intenzivní medicíny, zobrazovacích metod a intervenční radiologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, kardiologie a také rehabilitační medicíny. Vývoj diagnostických i léčebných metod v této oblasti je velmi rychlý, trendem je soustřeďovat je do specializovaných center, která ošetřují velké počty nemocných a mají moderní přístrojové zázemí, jako je CT, magnetická rezonance nebo angiolinka. A to nejdůležitější – u diagnózy mozkových mrtvic je rozhodujícím faktorem rychlost zásahu. Tu nyní budeme moci nabídnout pacientům z celého Zlínského kraje," uvedl Hrdý.