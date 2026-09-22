Zlínská Noc vědy nabídne experimenty, technologické novinky i soutěže

Zlínská Noc vědy na půdě Univerzity Tomáše Bati (UTB) nabídne v pátek desítky interaktivních stanovišť, pokusy, technologické novinky i soutěže. Připraven je souboj mozků, robotický barman i mobilní dispečink záchranné služby, večer bude koncert kapely Vltava. ČTK to dnes sdělila mluvčí UTB Petra Svěráková. Vstup na akce je zdarma, program začne v 16:00.
Hlavním centrem dění bude budova technologické fakulty. "Letos poprvé zde proběhne Science Battle – dynamický souboj týmů studentů, kteří se na venkovním pódiu utkají v tom, kdo dokáže složitá vědecká témata podat nejzábavnější a nejsrozumitelnější formou. O vítězi rozhodne samotné publikum," uvedla mluvčí. Lidé si budou moci nechat namíchat nápoj od robotického barmana, popovídat si s inteligentním chatovacím robotem, změřit síly v robotické aréně nebo si vyzkoušet laserovou střelnici a odhalování tajných zpráv pomocí steganografie a UV světla.
Program bude i na fakultě humanitních studií. "Přímo před budovou vyroste skutečný mobilní dispečink Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Zájemci nahlédnou do zákulisí krizové komunikace a zjistí, jak probíhá koordinace pomoci od tísňového volání až po samotný výjezd. Uvnitř budovy si pak vyzkouší práci s moderními zdravotnickými simulátory a prozkoumají tajemství řeči lidského těla i cizích jazyků," uvedla koordinátorka Noci vědy Iva Čermáková. Galerie G18 nabídne tvůrčí workshop Umění geometrie.
V budově rektorátu si návštěvníci vyzkouší, jak odhalit podvodné hovory a zprávy, prozkoumají bezpečnostní prvky světových bankovek nebo zjistí, jak důležitá je přesná a srozumitelná komunikace v krizových situacích. Knihovna UTB připravila rodinnou únikovou hru Custodes Verbi – Tajemství Strážců slova, v níž se účastníci vydají po stopách zmizelého profesora, budou luštit šifry a odhalovat tajné kódy.
Centrum polymerních systémů otevře technologické haly a laboratoře. Připraveny budou ukázky výroby bleskových laserových suvenýrů, elektrozvlákňování nebo výroba pryžových hopíků a slizu. Do Noci vědy se zapojí také zlínská nemocnice T. Bati, která návštěvníkům otevře oddělení patologie a nabídne možnost nahlédnout do zákulisí práce zdravotníků a laboratoří.