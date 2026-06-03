Zlínská policie navrhla obžalovat 4 lidi z krácení daní přes 20 mil.v motosportu

Zlínská policie navrhla obžalovat čtyři lidi, kteří podle ní krátili daně v reklamních službách v motosportu, a způsobili tím škodu přes 20 milionů korun. Podle kriminalistů skupina vytvářela fiktivní faktury. Policisté to dnes oznámili na webu krajské policie. O podání obžaloby nyní rozhodne státní zastupitelství.
"Podle zjištění kriminalistů měli obvinění v průběhu několika let vytvářet a uplatňovat fiktivní faktury, které sloužily ke snižování daňové povinnosti," popsala případ mluvčí policie Šárka Trnková. "Za tímto účelem byly zakládány právnické osoby, do jejichž vedení byli formálně dosazováni tzv. bílí koně, tedy osoby bez skutečného vlivu na chod firem. Tyto společnosti následně vystavovaly nepravdivé účetní doklady, které byly využívány k neoprávněnému krácení daně," doplnila.
Mezi zadrženými je jeden cizinec, ostatní tři jsou ze Zlínska. Dva z obviněných jsou stíhaní pro zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve spolupachatelství, další dva pak pro účastenství ve formě pomoci. Podle policie kriminalisté v případu zadrželi rozsáhlou dokumentaci a zajistili majetek.