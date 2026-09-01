Zlínská střední škola otevřela zrekonstruovaný domov mládeže, zájem o něj roste

Přestavěný domov mládeže dnes při začátku školního roku otevřela Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků ze 13 zlínských středních škol. Rekonstrukce stála přes 124 milionů korun, investorem byl Zlínský kraj coby zřizovatel školy.
Zájem o internát roste, řekl dnes ČTK ředitel školy Jiří Charvát. "Letos jsme museli 150 žáků odmítnout. Kapacita domova je 250 žáků, nedaleko je další, menší domov, kde je kapacita 60 žáků. Naše škola má kolem 820 studujících žáků, asi 70 jich tady bydlí, zbytek jsou žáci z jiných škol," uvedl ředitel.
Domov mládeže je nově bezbariérový. Modernější a nově vybavené jsou pokoje, které byly dříve pro čtyři ubytované, nyní pro dva. Nové jsou sociální zařízení, výtah, studovny, klubovny i další prostory pro volný čas. Žáci mají k dispozici posilovnu či výtvarný klub.
"Jde o významnou investici do zázemí, které studenti využívají každý den. Rekonstrukce přinesla nejen modernější a komfortnější prostředí, ale také nové technické vybavení, výtah či vzduchotechniku. Současně se podařilo zachovat charakter budovy, která je součástí architektonicky cenného prostoru náměstí T. G. Masaryka," uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
Obnova ubytovací části navázala na první etapu rekonstrukce, při které se v roce 2022 modernizovala kuchyň a jídelna za 41 milionů korun. "Budova byla postavena v roce 1941 jako čtvrtý chlapecký domov pro mladé Baťovy muže a svůj původní účel plní v podstatě dodnes. Přestože během let prošla několika modernizacemi, komplexní rekonstrukce už byla nezbytná," uvedl Charvát. "Provoz domova jsme navíc po celou dobu rekonstrukce museli zachovat, takže práce probíhaly za chodu, což bylo náročné pro studenty i zaměstnance," dodal ředitel. Škola také chystá bourání budovy polygrafie a stavbu nového objektu.
Kraj o letních prázdninách pokračoval v dalších rekonstrukcích i menších opravách škol v celkové hodnotě přes 400 milionů korun. Mezi nejvýznamnější patří například rekonstrukce budovy A na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž, stavba spojovacího krčku, kuchyně a jídelny na Gymnáziu Valašské Klobouky nebo výměna oken a zateplení dílen Střední průmyslové školy strojnické Vsetín. "Zahájili jsme také rozsáhlou proměnu Pionýrské louky v Kroměříži, díky níž zde vznikne moderní sportovní zázemí pro školy i veřejnost," uvedl krajský radní Miroslav Zemánek (TOP 09).