Zlínská univerzita chystá nové studijní programy i stavbu sportovní haly a klubu

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) chystá nové studijní programy, má také plány na rozvoj v podobě nové sportovní haly, ubytovacích kapacit či studentského klubu. Univerzita si dnes na slavnostním shromáždění připomněla čtvrt století od svého založení. Za 25 let si prošla porodními problémy a má už významnou pozici mezi českými vysokými školami, řekl dnes ČTK rektor UTB Milan Adámek. Univerzita má šest fakult, téměř 10.000 studentů a přes 1000 zaměstnanců.
"Myslím, že univerzita je na tom velmi dobře. Jsme respektovanou univerzitou nejenom v České republice, ale už i v zahraničí. Za těch 25 let se vytvořila spousta kontaktů, spousta spolupráce se zahraničními partnerskými vysokými školami. Samozřejmě jsme rozjeli spolupráci i s firmami, nejenom regionálními, ale i nadnárodními a myslím si, že hraje velmi významnou roli v rozvoji Zlínského kraje," uvedl rektor.
Zlínský kraj se snaží čelit úbytku obyvatel. "Univerzita v tom hraje význačnou roli, aby tady zůstávali absolventi středních škol, neodcházeli do velkých měst, ale zůstávali tady v regionu, protože pokud tady populace bude jenom stárnout, tak to bude pro region čím dál složitější," uvedl rektor.
Sílu univerzity vidí Adámek v jejím širokém záběru. Kromě Fakulty technologické s vazbou na strojírenství, plastikářský či chemický průmysl v regionu a Fakulty aplikované informatiky nabízí například Fakultu multimediálních komunikací, o kterou je velký zájem. "Kdybychom našli ještě prostory a pedagogické kapacity pro fakultu, tak máme výrazně větší množství studentů v této oblasti vzdělávání," uvedl rektor.
Rozšiřuje se i Fakulta humanitních studií, která v posledních letech intenzivně spolupracuje s nemocnicemi a krajem ve zdravotnických oborech. Loni v září fakulta spustila studijní program Zdravotnické záchranářství, v budoucnu je cílem vytvořit Institut zdravotnických studií. K dalším zvažovaným programům patří obor zaměřený na nutriční poradenství či fyzioterapii. Od letošního září přibudou na Fakultě technologické programy Radiologická asistence i Polovodičové materiály. Fakulta managementu a ekonomiky nedávno otevřela program Sportovní management, Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti se snaží otevřít doktorský studijní program.
Zlínské univerzitě chybí dostatečná ubytovací kapacita, zvažuje proto výstavbu kolejí v areálu Růmy. Ve spolupráci se soukromým investorem by tam mohlo přibýt až 200 lůžek. Kapacita kolejí je v současnosti zhruba 1160 lůžek. UTB také schází studentský klub, do konce letošního roku by se měl otevřít v hotelu Garni. Připravuje se také stavba sportovní haly u Fakulty aplikované informatiky na sídlišti Jižní Svahy. Odhadovaná cena je 150 milionů korun.
UTB bude letos na podzim volit nového rektora, Adámek chce po svém prvním funkčním období post rektora obhájit.