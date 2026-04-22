Zlínská univerzita připomněla Den Země výrobou ptačích budek i sázením stromu

Výrobou ptačích budek, dobrovolnickým dnem ve zlínské zoologické zahradě či sázením pamětního stromu si dnes studenti a zaměstnanci zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) připomněli Den Země. U Fakulty managementu a ekonomiky přibyl u příležitosti letošního 25. výročí založení univerzity pamětní strom - javor babyka. Při výsadbě použila univerzita ekologické hydrogely, které vyvinuli vědci v univerzitním Centru polymerních systémů (CPS). Pomohou chránit strom proti suchu.
"Je to plně biologicky rozložitelný gel, který je vyroben ze syrovátky a z derivátu celulózy, čistě přírodních surovin. Je plně biologicky rozložitelný a jeho výhodou je, že napomáhá udržení vláhy v půdním systému. Pomůže tomu, aby se u kořenů udržela vlhkost a strom neuschnul," řekl dnes ČTK ředitel CPS a hlavní řešitel projektu Vladimír Sedlařík.
Hydrogely se testovaly v lesích na území státního podniku Lesy ČR. Využily se také při výsadbě aleje u hradu Buchlov na Uherskohradišťsku i okrasných dřevin na zlínském sídlišti Jižní Svahy. "Podle našich měření, v případě sazenic stromků v lese, nám vycházel o 20 až 30 procent větší nárůst biomasy ve srovnání se sazenicemi, kde nebyl použit hydrogel," uvedl Sedlařík.
Do programu se dnes zapojila také univerzitní školka. Konal se například i bazar oblečení, v dílně Robota se vyráběly ptačí budky. Další akce u příležitosti Dne Země se uskuteční v pátek, kdy bude možné se zapojit do údržby Univerzitního parku. Ve spolupráci s odborem městské zeleně zlínského magistrátu je v plánu okopávání záhonů, sázení květin i úprava keřů. "Půjde nejen o péči o zeleň, ale také se dozvědět, jak se vybírají jednotlivé rostliny, aby se zachovala diverzita v přírodě, aby se zachovalo ptactvo a různí živočichové a aby nám příroda uvnitř města nevymizela," uvedla prorektorka UTB Martina Juříková.