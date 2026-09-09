Zlínská univerzita připravila k 25 letům své existence první výroční promoce

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) připravila u příležitosti 25 let své existence první výroční promoce. O víkendu se na nich setká 125 absolventů. Mezi nimi bude 92 účastníků stříbrných promocí, kteří si připomenou 25 let od absolvování, 29 absolventů zlatých promocí slavících 50 let od promoce a také čtyři absolventi diamantových promocí, kteří své studium ukončili již v roce 1966, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.
UTB byla založena před čtvrt stoletím, vysokoškolské vzdělávání se však ve Zlíně začalo rozvíjet na počátku 60. let minulého století a od roku 1963 bylo spojeno s Vysokým učením technickým v Brně. Fakulta technologická VUT se později stala jedním ze základů, na nichž UTB v roce 2001 vznikla.
"Výroční promoce jsou především poděkováním generacím absolventů, které pomáhaly utvářet historii vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně dávno před vznikem dnešní Univerzity Tomáše Bati. Jejich příběhy jsou součástí našeho společného dědictví a bez nich by univerzita neměla podobu, jakou známe dnes," uvedl rektor UTB Milan Adámek.
V sobotu dopoledne bude ceremoniál v univerzitní aule. Absolventi budou také moci navštívit univerzitní prostory. "Odpoledne si budou moci vybrat z několika komentovaných prohlídek vybraných pracovišť UTB. Navštíví například Centrum polymerních systémů, Laboratorní centrum Fakulty technologické, potravinářské laboratoře, Centrum digitalizace Fénix, Fakultu managementu a ekonomiky nebo Univerzitní knihovnu," uvedla Svěráková.
Škola chce absolventům ukázat, kam se za poslední desetiletí posunula. "Pro člověka, který opustil vysokoškolské prostředí před 50 nebo 60 lety, může být setkání s dnešními laboratořemi, výzkumnými centry a moderními technologiemi velmi zajímavým a silným zážitkem. Zároveň ale věříme, že nejcennější budou společná setkání, vzpomínky a možnost vrátit se na místo, kde kdysi začínala jejich profesní cesta," uvedla prorektorka Adriana Knápková.
Univerzita chce založit novou tradici setkávání absolventů různých generací. Hodlá je pořádat každých pět let.