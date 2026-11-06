Zlínská univerzita se chce podílet na výzkumu materiálů využitelných ve vesmíru

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) se chce podílet na výzkumu materiálů využitelných ve vesmíru. Její Centrum polymerních systémů (CPS) buduje výzkumnou infrastrukturu tak, aby bylo možné testovat materiály na Zemi při působení vybraných faktorů kosmického prostředí, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Zástupci centra se tento týden v Praze zúčastnili mezinárodní akce Space2Business při festivalu Czech Space Week 2026.
"Kosmický průmysl představuje mimořádně zajímavou oblast, ve které se propojují špičkové technologie, materiálový výzkum a inovace. Pro nás je důležité nabízet odborné znalosti a výsledky výzkumu a propojovat se s partnery, kteří je dokáží přímo uplatnit. Účast na Czech Space Week nám umožňuje představit naše kompetence a hledat nové možnosti spolupráce," uvedl garant výzkumné skupiny Nanomateriály a pokročilé technologie Ivo Kuřitka.
Materiály používané ve vesmírných technologiích musí splňovat mimořádně náročné požadavky. Musí například odolávat vakuu, extrémním teplotním změnám, ultrafialovému a ionizujícímu záření nebo působení atomárního kyslíku. "Právě zde se otevírá prostor pro uplatnění pokročilých polymerních systémů, kompozitních materiálů a nanotechnologií. Aby se nové materiály mohly využívat, musí být dostatečně prověřené," uvedla mluvčí. I proto Centrum polymerních systémů UTB buduje výzkumnou infrastrukturu tak, aby bylo možné testovat materiály na Zemi při působení vybraných faktorů kosmického prostředí. Zvláštní pozornost se věnuje prostředí nízké oběžné dráhy Země, kam jsou v současnosti každoročně vypouštěny tisíce družic.
Velkou příležitost univerzita vidí především v propojování výzkumných kompetencí s konkrétními potřebami firem a dalších organizací z kosmického sektoru. "Důležité je nejen představit, co umíme, ale také poznat, jaké technologické problémy partneři řeší a kde konkrétně můžeme přispět vývojem pokročilých materiálů, charakterizací jejich vlastností a rozvojem metod testování jejich odolnosti. Právě osobní setkávání a odborné diskuse jsou pro vznik takové spolupráce zásadní," uvedl Pavel Urbánek z CPS UTB.
Centrum se snaží zaměřit na inovativní výzkum. "Ve Zlínském kraji působí mnoho firem, které mají v leteckém a vesmírném průmyslu silnou pozici. Tato oblast je také jednou ze strategických odvětvových domén regionální inovační strategie Zlínského kraje," uvedl Urbánek.