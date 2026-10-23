Zlínská univerzita zlepšila podmínky pro studenty se specifickými potřebami

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zlepšila podmínky pro studenty se specifickými potřebami. Škola nechala vybudovat bezbariérové vstupy, modernizovala výtahy a dveře se nově automaticky otevírají. Také obnovila orientační systémy. Univerzita do stavebních úprav, vybavení a vylepšeného zázemí dala 28,5 milionu korun, z toho 27 milionů korun pokryla evropská dotace, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.
"Při přípravě jednotlivých úprav jsme se snažili myslet především na to, co studentům jejich každodenní pohyb po univerzitě skutečně usnadní. Nešlo přitom jen o odstranění stavebních bariér, ale také o lepší orientaci, snadnější přístup do budov a vytvoření vhodnějších podmínek pro studium i pobyt na kolejích," uvedl vedoucí odboru investic a majetku UTB Pavel Blažek. Výsledkem jsou podle něj konkrétní úpravy, které nemusí být na první pohled výrazné, ale pro studenty se specifickými potřebami mohou znamenat zásadní rozdíl.
Na vysokoškolské koleji U6 vznikl bezbariérový byt určený imobilním studentům, který jim umožní samostatnější a komfortnější bydlení. Byt si dnes prohlédl student čtvrtého ročníku Karel Vaculík, který je na vozíku. "Bezbariérový byt je super, i kuchyň, je tu prostor, dá se tady pěkně manipulovat," uvedl Vaculík. Ocenil také dveře, které se v budovách automaticky otevírají. Na koleji U12 je nově také relaxační pokoj pro handicapované studenty.
Podmínky se zlepšily také pro studenty se sluchovým postižením. Univerzita rozšířila počet indukčních smyček. Jde o zařízení, které usnadňuje komunikaci lidem se sluchadly či kochleárními implantáty. Zařízení převádí zvuk, například hlas přednášejícího, na magnetický signál, který sluchadlo či implantát zachytí přímo. Posluchač tak slyší řečníka bez rušivých zvuků z okolí a bez ozvěny, což je užitečné například v posluchárnách, konferenčních sálech nebo recepcích.
UTB tím dokončila projekt POSTUP – Podpora studentů se specifickými potřebami na UTB. "Chceme, aby se každý student mohl na univerzitě cítit jako plnohodnotná součást akademické obce a aby mu prostředí, ve kterém studuje a žije, zbytečně nestavělo do cesty překážky. Projekt POSTUP je důležitým krokem k tomu, aby byla UTB přístupnější a otevřenější pro všechny studenty," uvedla kvestorka UTB Petra Jungová.
Centrum pro studenty se specifickými potřebami při UTB vzniklo v roce 2015. Nabízí služby pro studentky a studenty se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením a také s poruchami učení nebo poruchami autistického spektra, případně jinými obtížemi. Na univerzitě je zhruba 250 studentů s různými specifickými potřebami. Mezi nejpočetnější skupiny patří studenti s poruchami učení, chronickým tělesným onemocněním a psychickými obtížemi, uvedla mluvčí.