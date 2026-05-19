Zlínská zoo dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti

Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u sezonního vstupu. Panely jsou na takzvaných carpotech, konstrukci parkoviště, která ho také zastřešuje. Umístěno je tam zhruba 1200 panelů, jejich výkon odpovídá zásobování asi 70 rodinných domů. Carpotová elektrárna má výkon do 800 kWp a je druhá největší v České republice, největší na Moravě, řekl dnes novinářům ředitel zoo Roman Horský.
"Jsme zvyklí stavět různé stavby, slonince, žirafince, ale toto bylo pro nás naprosté novum. Je to největší projekt směrem k ekologickému hospodaření v zoologické zahradě. Udržitelnost je v posledních letech pro nás velké téma," uvedl ředitel. Fotovoltaika by měla pokrýt 30 procent spotřeby energie zahrady. "Energie nás stojí asi 15 milionů, na elektrickou energii vychází asi devět milionů. Můžeme počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak ušetříme nějaké tři miliony," uvedl ředitel.
Práce na výstavbě elektrárny začaly na konci ledna, trvaly do začátku května. Parkoviště začne opět fungovat na začátku příštího týdne. První jednotka vznikla na parkovišti P5 u sezonního vstupu do zoo, kde je 1200 fotovoltaických panelů, dalších 100 je na střeše hnojiště v části Karibuni. Projekt si vyžádal investici 35 milionů korun. Město Zlín ho jako zřizovatel zoo podpořilo dotací z evropských fondů.
"Využívat zpevněné plochy pro instalaci fotovoltaiky je přesně ten přístup k modernímu urbanismu, který chce město Zlín podporovat. Na parkovišti u sezonního vstupu zoo jsme díky takzvaným carportům dokázali jeden prostor využít hned dvakrát - lidé mají kde zaparkovat své vozy ve stínu, a zoo přitom na stejné ploše vyrábí čistou energii. Tento ekologický trend bez zásahu do okolní přírody je pro nás jasným vodítkem i pro další projekty," uvedl náměstek primátora Michal Čížek (ANO).
Na parkovišti P5 je přes 400 parkovacích míst, lidé tam mohou, stejně jako na parkovišti P1 u hlavního vstupu, parkovat zdarma. Zahrada do budoucna plánuje další rozšíření parkovišť zhruba o 200 míst. Zlínská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji, loni do ní zavítalo přes 800.000 návštěvníků.
Přebytky vyrobené elektřiny z nové fotovoltaické elektrárny bude zoo sdílet s Energetickým společenstvím Zlín, které bude sdružovat další fotovoltaické instalace u společností zřizovaných městem. "Fotovoltaické elektrárny jsme začali stavět před třemi lety. Využíváme střechy budov, jsou to především školy, sportovní zařízení," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). Začíná se využívat i velká elektrárna na budově městských lázní, chystají se také další budovy.