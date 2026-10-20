Zlínská zoo letos odchovala mláďata ptáků, u kterých je rozmnožování vzácné

Zlínská zoo letos odchovala mláďata ptačích druhů turako velký, vousák velký a tukan obrovský, jejichž rozmnožování je v lidské péči vzácné. Vyžaduje velké zkušenosti a odborné znalosti chovatelského týmu, je to skutečně světový úspěch, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová. Podle ní museli chovatelé u jednotlivých druhů zvládnout zcela odlišné nároky, od specifické výživy přes složité partnerské soužití až po správně načasovanou péči o vejce a mláďata.
Chov turaků, které má zahrada od roku 2020, je náročný zejména kvůli výživě. "Letošní rok přinesl opravdu jedinečný úspěch v podobě pěti mláďat. První tři mláďata jsme odchovali uměle. Naše zkušenosti jsme neustále probírali s odborníky z celé Evropy, ladili krmnou dávku a chovatelské podmínky. Díky této přípravě jsme se odvážili péči o další snůšku vajec ponechat jen na rodičovském páru. Vývoj mláďat jsme však po celou dobu sledovali, každý den je vážili a podle potřeby krmení obohacovali o speciální medikaci," uvedl zoolog Václav Štraub. Turaky velké chová v Evropě pět institucí, rozmnožují je dvě.
Vousáky velké chovají ve světě čtyři instituce, ve zlínské zoo se letos podařilo odchovat mládě. "Naprosto zásadní je sestavení chovného páru, častým problém je totiž vnitropárová agrese. Při nevhodném soužití páru může fatálně ohrozit jednoho z partnerů," uvedla mluvčí. Zlínský tým využil zkušenosti s chovem arassari zlatolících, kde řešil podobnou situaci. "Pro samce a samici jsme připravili dvě samostatné voliéry. Společně se setkávají pouze za pečlivě vybraných okolností. Chovatelky dobře znají jejich chování a rozpoznají, kdy je potřeba pár oddělit," uvedl Štraub.
Výsledkem je letošní první odchov vousáků velkých na světě. "Hnízdní dutinu jsme navíc speciálně upravili a vyplnili korkem. Kvůli konstrukci budky nebylo možné mládě kontrolovat, péči jsme tak zpočátku ponechali výhradně na rodičích, později už jen na samici. Takový postup jsme si mohli dovolit jen díky zkušenostem chovatelů. Musí respektovat přirozené chování ptáků a současně sledovat, zda vývoj mláděte správně probíhá," uvedl Štraub. Vousáci velcí se ve zlínské zoo poprvé objevili na konci roku 2024. "Prozatím je chováme v zázemí, do budoucna však s nimi počítáme do expozice Nusantara, jejíž výstavbu jsme letos v září rozběhli poblíž japonské zahrady Mu-Shin," uvedl Štraub.
Chov tukanů obrovských je náročný především na správné sestavení krmné dávky s velmi nízkým obsahem železa. Pro hnízdění je nutné připravit budku a zajistit odpovídající vlhkost a teplotu. "Část snůšky jsme navíc umístili do líhně a po krátkém rozkrmení vylíhnutá mláďata vrátili pod rodičovský pár. O všechna tři mláďata se pár bez problémů postaral. Podařilo se nám tak navázat na loňský odchov dvou mláďat, to považuji za velmi cenné," uvedl Štraub.
Tukany obrovské chová v Evropě více než stovka zoo. V roce 2026 se odchov podařil pouze ve třech institucích, uvedla mluvčí.