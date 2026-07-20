Zlínská zoo má v Africe výzkumný projekt zaměřený na ochranu hadilovů písařů

Autor: ČTK
  10:19aktualizováno  10:19
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zlínská zoologická zahrada má nový výzkumný projekt v Jihoafrické republice. Zaměřený je na to, jak moderní zemědělství ovlivňuje populaci hadilovů písařů. Zlínská radnice to dnes uvedla ve zprávě na svém webu. Hadilov písař patří k nejvýraznějším ptákům afrických savan, patří však k ohroženým druhům. Důvodem je zejména využití travnatých ploch na zemědělskou půdu, intenzivní hospodaření i postupná ztráta vhodného prostředí pro život.

"Pilotní studie proběhne v provincii Free State, kde se rozsáhlé zemědělské plochy překrývají s oblastmi přirozeného výskytu hadilovů," uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Do projektu budou zapojené farmy, na jejichž pozemcích tento druh hnízdí. Vlastníci pozemků poskytnou informace o pěstovaných plodinách, používaných agrochemikáliích a způsobech hospodaření. "Následně odborníci šetrně mláďatům hadilovů odeberou vzorky krve a provedou stěry z kloaky, a to v rámci pravidelného monitoringu a kroužkování. Vzorky předají k laboratorní analýze pro zjištění, zda jsou v organismu mláďat přítomna rezidua agrochemikálií a jaké látky se případně vyskytují," uvedl Horský.

Výsledky výzkumu přiblíží změny africké krajiny a navrhnou opatření, která přispějí k ochraně nejen hadilovů písařů. Zahrada podpoří výzkumný projekt organizace BirdLife, peníze půjdou ze sbírky 4Nature, pomocí které návštěvníci se zahradou pomáhají chránit vzácné druhy zvířat v místě jejich přirozeného výskytu. "Zoo Zlín dlouhodobě dokazuje, že moderní zoologická zahrada není jen místem pro poznávání zvířat, ale také významným partnerem při jejich ochraně ve volné přírodě. Mám radost, že díky sbírce 4Nature mohou návštěvníci společně se zoo přispívat ke konkrétním projektům, které mají skutečný dopad na zachování ohrožených druhů," uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Zlínská zahrada chová hadilovy od roku 2002. Dosud odchovala 14 mláďat, i letos chovatelé pečují o vylíhnuté mládě. "Při krmení mláděte používáme loutku imitující hlavu dospělého hadilova, aby u ptáčete nevznikla fixace na člověka. Jakmile mládě zesílí, přesuneme jej k chovnému páru," uvedl zoolog Václav Štraub. Dva mladé hadilovy mohou návštěvníci vidět v průchozí voliéře supů Gora Ark, chovné páry jsou v chovatelském zázemí.

Hadilov písař na rozdíl od většiny dravců tráví převážnou část života na zemi. Potravu loví pomocí dlouhých nohou, jde zejména o hady, ještěrky, drobné savce a hmyz. Dorůstá výšky až 150 centimetrů a může vážit až 4,5 kilogramu.

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