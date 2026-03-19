Zlínská zoo přijala první dvě lvice zabavené ze soukromého chovu

Zlínská zoologická zahrada přijala ve středu první dvě lvice, které byly zabavené ze soukromého chovu. Příchodem odebraných lvic se tak naplňuje hlavní poslání nového záchranného a chovného centra lvů, které Zoo Zlín otevřela loni v září, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
Zástupci ministerstva životního prostředí zabavili ve středu dvě lvice a jednu pumu americkou v nelegálním chovu soukromého chovatele v Rokycanech. Šelmy propadly do majetku státu na základě rozhodnutí městského úřadu Rokycany. Důvodem odebrání byl nelegální chov zvířat bez povolení k chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. Lvice směřovaly do zlínské zoo, samec pumy je v záchranném centru pro chladnomilné šelmy v zoo v Táboře.
Zlínské centrum se zaměřuje nejen na chov lvů konžských, ale také na pomoc zvířatům, které stát zabaví kvůli nevhodným chovatelským podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Lvice zvládly transport a přesun do centra bez problémů, čeká je adaptační období. "V první fázi zůstanou ve vnitřních ubikacích v chovatelském zázemí centra. Postupně si budou zvykat na nové prostředí i na chovatele. Každé zvíře potřebuje čas a individuální přístup. Naším cílem je zajistit oběma lvicím maximální klid a bezpečí, aby si na nové prostředí zvykly bez stresu," uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.
Součástí adaptačního procesu bude také postupné seznamování s trojicí samic lva konžského, které zoo chová. "Ubikace v chovatelském zázemí jsou oddělené, nejprve se tak bude jednat jen o vizuální a pachový kontakt. Následně odebraným lvicím umožníme návštěvu menších výběhů v zázemí centra, kde získají více prostoru a zároveň zůstanou pod pečlivým dohledem. Teprve podle jejich chování a úspěšnosti adaptace budou následovat další kroky v podobě samotného spojení s našimi lvicemi i s vypuštěním do rozlehlého venkovního výběhu v Karibuni. Vše bude probíhat velmi pozvolně a plně se podřídí potřebám nových lvic," uvedl Horský.
Návštěvníci nové lvice uvidí až ve chvíli, kdy si plně zvyknou na nové prostředí a jejich zdravotní i psychický stav to umožní. "V této chvíli opravdu nedokážeme odhadnout, kdy se tak stane. Chtěl bych proto návštěvníky poprosit o trpělivost a pochopení," uvedl ředitel.