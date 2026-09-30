Zlínská zoo přišla o slonici, nepodařilo se ji probudit z anestezie po operaci

Autor: ČTK
  18:05aktualizováno  18:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Nepodařilo se ji probudit po náročné operaci. Slonice měla problém spojený s ulomeným klem a abscesem, který se vytvořil u kořene klu. Přes odbornou péči, mnohahodinovou náročnou operaci a práci zkušeného mezinárodního týmu šesti veterinárních specialistů se slonici po zákroku nepodařilo z dlouhodobé anestezie probudit, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.

Slonice si v létě ulomila část klu, léčba antibiotiky nezabrala. "Ve spolupráci se specialisty jsme se před měsícem snažili o konzervativní přístup a v mírné sedaci oblast abscesu vyčistit. Pro rozsah a lokalizaci abscesu však nebylo možné místa dosáhnout bez celkové anestezie," uvedl externí veterinární lékař zoo Ondřej Táborský.

Zahrada vše konzultovala s odborníky z Berlína, kteří přijeli do Zlína a slonici vyšetřili. "Veterinární prohlídka potvrdila rozsáhlý zánět, který zasahoval až k oku slonice. Jako jediné možné řešení tohoto závažného problému jsme stanovili chirurgické odstranění zbývající části klu. Bez této operace by slonice velmi brzo oslepla a ve velkých bolestech by následně uhynula. Ve volné přírodě právě sepse po ulomení klu patří k velmi častým příčinám úhynu slonů," uvedl veterinář Thomas Hildebrandt.

Zákrok trval několik hodin. "Nešlo o rutinní zákrok, ale o velmi komplikovanou operaci u jednoho z nejnáročnějších druhů z hlediska veterinární medicíny," uvedl Hildebrandt. Lékařům se podařilo postižený kel odstranit, v závěru anestezie se však objevily komplikace.

"Je to pro nás nesmírně těžký okamžik. Ztráta každého zvířete bolí, o to více, když víte, kolik času, péče a úsilí mu celý tým věnoval. Chtěli jsme slonici dát šanci a udělali jsme vše pro to, aby se z náročného zákroku zotavila. Bohužel se to nepodařilo," uvedl ředitel zahrady Roman Horský.

Zahrada chovala tři samice slona afrického, samce a mládě. Samec letos v květnu zaútočil na jednu ze samic, která po útoku uhynula. V zoo tak zůstává jedna samice, mládě a samec.

Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké kromě zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil ve zlínské zoo v červnu 2021 po inseminaci. Pro zlínskou zoo to byla velká událost. Od samce si zoo slibovala přirozené rozmnožování.

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