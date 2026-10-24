Zlínská zoologická zahrada připravila program v duchu svátku Halloween

Zlínská zoologická zahrada připravila na období od středy 28. října do neděle 1. listopadu program v duchu keltského svátku Halloween. Areál zahrady rozzáří výzdoba, ve které nebudou chybět čarodějnice, kostlivci, obrovské pavučiny, netopýři nebo dýně. Návštěvníci se mohou těšit na dlabání dýňových lampiček, komentované prohlídky s čarodějnicemi, ohňové show, malování na obličej, školu čar a kouzel a také na první lampionový průvod se strašidly a strašidelnou stezkou, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová.
Vyzdobený zámek Lešná v areálu zoo nabídne dětské halloweenské prohlídky s průvodci v podobě upíra, bílé paní a čarodějnice. Každý den bude jiný program. "Snažili jsme se namíchat opravdu pestrý halloweenský koktejl, doufáme, že se bude líbit. Novinkou letošního roku bude velký lampionový průvod se strašidly a strašidelnou stezkou, který chystáme na středu 28. a sobotu 31. října," uvedla Mikešová.
V areálu zoo budou také světelné modely planet. "Na velké louce před zámkem Lešná v pátek 30. a v sobotu 31. října vystavíme hned pět obřích modelů. Hvězdárna Valašské Meziříčí zde nabídne také pozorování hvězd a planet hvězdářskými dalekohledy. V prostoru U Supa poblíž zámku Lešná budete moci zavítat na projekci noční oblohy s povídáním o souhvězdích," uvedla Mikešová.