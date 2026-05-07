Zlínské centrum UPPER propojuje akademický svět s byznysem

Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB), zprostředkovalo předloni pro ateliéry fakulty přes 45 projektů v celkové hodnotě okolo 1,7 milionu korun. Centrum propojuje akademický svět s byznysem a funguje jako most mezi studenty a aplikační sférou. Před deseti lety začínalo jako regionální inkubátor, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková.
UPPER začal v roce 2016 fungovat v prostorách univerzitní budovy U11. Centrum tehdy fungovalo primárně jako kreativní inkubátor, který poskytoval zázemí a mentoring začínajícím kreativcům. "Za prvních pět let prošlo rezidencí UPPER více než 80 podnikavců – od designérů a marketérů až po audiovizuální studia. Mezi úspěšné 'absolventy', kteří v UPPER začínali jako mikro-týmy a vyrostli v etablované firmy, patří například studia Kouzelná animace, Creepy studio nebo Koala42," uvedl děkan fakulty Josef Kocourek.
V roce 2021 se centrum kvůli rekonstrukci přesunulo do 23. budovy bývalého baťovského průmyslového areálu a později do 44. budovy s dílnou Robota. Změnila se tím i filozofie centra, UPPER opustil model správy vlastních ateliérů a transformoval se v servisní a komunikační uzel, uvedla mluvčí. Centrum nyní funguje jako most mezi studenty a aplikační sférou. "Jen v roce 2024 centrum zprostředkovalo pro ateliéry FMK přes 45 projektů v celkové hodnotě okolo 1,7 milionu Kč," uvedla manažerka pro spolupráci s praxí Lenka Jakešová.
Centrum pořádá soutěže Talent FMK a Ideathon UTB, diskusní panely Meet & Greet i herní maraton Game Jam Zlín. "UPPER už nejsou jen zdi a kanceláře. Je to síť kontaktů, know-how a příležitostí, které studentům umožňují hladký start do profesionální kariéry," uvedla manažerka centra Jitka Alexová.
Od roku 2023 je součástí centra kreativní dílna Robota. "Věříme, že technologie mají být dostupné každému. Proto v Robotě potkáte u 3D tiskáren, laserů a šicích strojů vedle sebe studenty realizující své ateliérové projekty, děti na příměstských táborech i dospělé, kteří si přišli zhmotnit svůj nápad v rámci Sobot v Robotě," uvedla Svěráková.