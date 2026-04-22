Zlínské divadlo oživí v hudební inscenaci příběh písničkáře Karla Kryla

Městské divadlo Zlín uvede hudební inscenaci Kryl. Na jevišti ožije příběh básníka, písničkáře a kroměřížského rodáka Karla Kryla, jehož tvorba se stala symbolem odporu k sovětské okupaci Československa v srpnu 1968. Režie se ujal umělecký šéf zlínského divadla Patrik Lančarič, titulní roli ztvární Zdeněk Lambor. Česká premiéra inscenace bude v sobotu 25. dubna.
Představení mapuje zásadní milníky Krylova života od dětství přes vymezení se proti okupaci v roce 1968 po návrat do vlasti po letech strávených v německém exilu. "Snažili jsme se vypovědět příběh Karla Kryla v podstatě od jeho dětství po smrt s tím, že to má nějaké prvky dokumentárního divadla, ale není to dokumentární divadlo v pravém smyslu slova, protože mnohé věci související s dobou, s totalitou, s režimem a tak dále jsme se snažili zobrazit trochu metaforickým způsobem právě přes obraznost Karla Kryla," řekl dnes novinářům Lančarič.
Kryl přirovnával vládce ke králům a mocnářům, sluhy moci k šaškům. "Celý svět minulého režimu se tam objevuje v podobě právě těchto poetických a alegorických postav, které přicházejí z Krylových písní a jeho obraznosti," uvedl Lančarič. V inscenaci zazní známé i méně známé písně. Diváci je neuslyší pouze za doprovodu kytary, skladatel Vladislav Šarišský použil některé Krylovy hity jako scénickou hudbu.
Kryl je pro Lančariče velmi významnou postavou. "Každý rok si na 17. listopadu udělám takový day off (volno, pozn. ČTK) a celý den se dívám na videa z revoluce a poslouchám Kryla. Přenáším to na svou rodinu i přátele. Kryl byl spojený s rokem 1968, ale pro mě hlavně s rokem 1989. Ještě v létě před revolucí jsme poslouchali Kryla z magneťáku a zkoušeli to hrát na kytaru. Kromě toho ho miluju jako básníka," uvedl režisér, který je také spolutvůrcem inscenace. Při její přípravě objevil i nový Krylův rozměr. "Velkým objevem jsou pro mě jeho komické básně, to jsem netušil, vždy působil tak vážný, ale má úžasný smysl pro humor. To bylo pro mě nové," uvedl Lančarič.
Diváci v inscenaci uvidí téměř celý herecký soubor zlínského divadla, titulní roli Kryla ztvární Zdeněk Lambor. "My máme takovou rodinnou lásku ke Krylovi. Moji rodiče poslouchali Kryla, velice vnímali v 90. letech, co říkal, co dělal a když jsem se hlásil na JAMU, tak jsem měl jako báseň písňový text Karla Kryla Hlas," uvedl Lambor. Krylova tvorba je podle něj důležitá i v dnešní době. "Roste populismus a politika míří do nějaké zvláštní šedé zóny, kdy se hodně lže, tak to pojmenovávání pravdy a aktivizace občanské společnosti, to si myslím, že v tom je Kryl extrémně platný v dnešní době," uvedl herec.