Zlínské divadlo uvede inscenace Frankenstein, Želary i The Addams Family

Městské divadlo Zlín nabízí pro nadcházející 81. sezonu v sezonním předplatném šest premiérových titulů. Diváci se mohou těšit na světově známý muzikál, komediální drama, satirickou komedii, regionální téma i nové adaptace klasických literárních děl, sdělila dnes ČTK mluvčí divadla Zuzana Vernerová. Sezona začne v září.
První premiérou nové sezony bude satirická komedie Volpone, v níž hlavní roli hraje lidská hamižnost, touha po majetku a pokřivená morálka. "Druhým titulem bude hra současného irského autora Marka O?Roweho Zase spolu (Reunion), kterou divadlo uvede v české premiéře. Během setkání matky a jejích tří dospělých dětí s partnery vyplouvají na povrch staré křivdy a tajemství. V komediálním dramatu se neotřele prolíná lehkost a humor s vážnými situacemi," uvedla mluvčí.
Diváky čeká i adaptace klasického díla Miguela de Cervantese Don Quijote. "Druhým literárním dílem přeneseným na zlínské jeviště bude hororový příběh Frankenstein Mary Shelleyové. Adaptace nebude jen příběhem o vzniku života. Bude o odpovědnosti za něco, co jsme stvořili, vypustili do světa a odmítli to milovat," uvedla mluvčí.
Regionální téma přinese dramatizace knihy Želary Květy Legátové, která přenese diváky do smyšlené obce v moravském příhraničí. Nebude chybět světově úspěšný muzikál The Addams Family. Divadlo nabídne v nadcházející sezoně i pohádky, uvede také inscenace ve Studiu Z.
Sezonní předplatné stojí od 1400 do 2100 korun. Divadlo nabízí roční, sezonní, nedělní pohádkové, kuponové předplatné i předplatné pro školy. V posledních letech mělo divadlo zhruba 6500 předplatitelů.