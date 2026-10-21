Zlínské divadlo uvede v české premiéře hru Zase spolu (Reunion)

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře hru Zase spolu (Reunion) současného irského dramatika Marka O'Rowea. Světová premiéra hry Reunion byla před dvěma lety, kdy hru režíroval sám autor. Zlínská inscenace je druhým režijním nastudováním této hry. Režie se ujal Petr Štindl, premiéra bude v sobotu.
"Myslím si, že je to jedna z nejlepších her, co jsem teď široko daleko četl, protože málokdy se píšou takhle sevřené hry o jednom prostředí, o jedné rodině během 24 hodin, čili je to taková klasická jednota místa, času a děje," řekl dnes novinářům Štindl. Ve hře se podle něj zdánlivě nic neděje, ale je plná emocí, překvapivých řešení, výsledků a situací.
Na odlehlý irský ostrov přijíždí za svou matkou její dospělé děti i se svými partnery. Společně chtějí zavzpomínat na zesnulého otce. Rodinné setkání s dobrým jídlem, nostalgií a plné humorných i úsměvných situací se promění v okamžiku, kdy do domu vstoupí nečekaný host. Iluze sounáležitosti a harmonie je rázem pryč, vytahují se staré křivdy, tajemství a odhalují skutečné vztahy v rodině.
Ve hře je deset postav. "Každá má svůj skvělý part a vývoj. Pro herce je to úžasná příležitost, všechno jsou to plnokrevné charaktery," uvedl Štindl.
Matku Elaine ztvární herečka Tamara Kotrbová. "Myslím, že u ní je největší problém, že chce, aby všechno bylo dobré. Žije vlastně jenom pro tu rodinu, a to se někdy stane, že vlastně vytěsníte schopnost vidět zlo. Takže nakonec za mě udělá největší chybu, že odmítne přijmout, že by něco mohlo být špatně," uvedla Kotrbová.
Její děti Janice, Marylin a Maurice ztvární Karolína Vlčková, Terezie Holubová a Adam Kořán. Elaininu sestru Ginu hraje Marta Bačíková. Diváci v inscenaci uvidí také Luďka Randára, Zdeňka Lambora, Tibora Kotlára, Ivetu Podešvovou a Jana Holcmana.