Zlínské divadlo zahájí sezonu 5. září galavečerem s vyhlášením ankety Aplaus

Městské divadlo Zlín zahájí 81. sezonu v sobotu 5. září galavečerem s vyhlášením výsledků divácké ankety Aplaus. Lidé se dozví jméno nejoblíbenějšího herce, herečky a inscenace předchozí sezony. Diváci pro své favority mohou hlasovat na webu divadla do pondělí 31. srpna, sdělila dnes ČTK mluvčí divadla Zuzana Vernerová. Na galavečeru bude také předána Cena ředitelky divadla.
Loni v anketě zvítězila herečka Petra Králová a herec Radovan Král, inscenací sezony 2024/2025 se stal Zvuk slunečních hodin. Cenu ředitelky divadla dostal herec Pavel Leicman.
První premiérou v nové sezoně bude uvedení satirické komedie Volpone v režii Šimona Spišáka. V titulní roli se představí Gustav Řezníček. Premiéra bude v sobotu 19. září.
"Ještě do 30. září si mohou diváci zakoupit sezonní předplatné zahrnující šest premiérových titulů. Těšit se mohou na celosvětově známý muzikál The Addams Family, komediální drama Zase spolu (Reunion), satirickou komedii Volpone i nové adaptace atraktivních literárních děl Želary, Don Quijote a Frankenstein," uvedla mluvčí. Divadlo nabídne v nadcházející sezoně i pohádky, uvede také inscenace ve Studiu Z.