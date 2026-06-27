Zlínské filmové léto nabídne filmové projekce pod širým nebem

Filmové projekce pod širým nebem nabídne Zlínské filmové léto. Akce se v krajském městě bude konat desátým rokem. Diváci se mohou těšit na 14 večerních promítání na šesti místech ve městě, sdělil ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. První projekce bude v pátek 3. července, poslední 29. srpna. Vstup je zdarma.
"Mám velkou radost, že se Zlínské filmové léto stalo za deset let akcí, kterou si lidé doslova zamilovali. Každý rok vidíme, jak si rodiny, přátelé i sousedé přinesou deky, posedí spolu a užijí si příjemný večer pod hvězdami. Přesně o tom léto ve Zlíně je – o pohodě, setkávání a společných zážitcích," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
První filmový večer nabídne v pátek 3. července americký historický film režiséra Jamese Vanderbilta Norimberk. Promítat se bude u zámku v sadu Svobody. Další projekce budou v parku Komenského, u Majáku, v Přílukách, Malenovicích a v Centrálním parku Jižní Svahy. Organizátoři doporučují vzít si s sebou deku nebo skládací židličku, občerstvení bude na místě.
Program nabídne české i zahraniční tituly, komedie, animované snímky i životopisné příběhy. "K největším tahákům patří hudební film Michael, který se bude promítat 22. srpna v Malenovicích. Diváci se mohou těšit na velkolepý příběh jedné z nejvýraznějších osobností světové hudby Michaela Jacksona. Snímek přiblíží jeho cestu od mimořádně talentovaného chlapce až po celosvětovou hudební ikonu, a nabídne nejen slavné hity, ale i pohled do zákulisí života krále popu," uvedl Melzer.
Filmové léto nabídne i sportovní drama Nepela, komedii Dream Team nebo dobrodružný rodinný snímek Bláznivý Marsupilami. Pro děti jsou animované filmy Zlouni 2 či SpongeBob: Pirátské dobrodružství.