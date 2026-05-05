Zlínské muzeum nabízí on-line vstupenky na Baťův mrakodrap a hrad

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně začalo dnes nabízet on-line prodej vstupenek na své dva nejžádanější okruhy, komentovanou prohlídku Baťova mrakodrapu a komentovanou prohlídku hradu Malenovice. ČTK to dnes sdělila vedoucí obchodního oddělení muzea Silvie Lečíková.
Se zavedením on-line předprodeje na malenovickém hradě se počítalo v souvislosti s nedávno ukončenou rekonstrukcí a otevřením nových expozic. "U mrakodrapu se tato možnost také diskutovala delší dobu, ovšem v tomto případě si změnu vynutily obavy o zdraví hlavní atrakce budovy, a sice pojízdné kanceláře Jana A. Bati," uvedla Lečíková. "Tato jedinečná technická památka, i když prošla vloni velkou údržbou a je pod stálým dohledem techniků, jezdí téměř 90 let a potřebuje ohledy," uvedla vedoucí.
Zájem veřejnosti o pojízdnou kancelář neutichá, spíše naopak. "Pokračování v dosavadním režimu třeba i deseti výjezdů za den v hlavní sezoně bylo pro výtah neúnosné. Nový systém prohlídek a zavedení on-line prodeje by mu mělo značně ulehčit," uvedla Lečíková.
Pro rezervaci vstupenek do mrakodrapu jsou k dispozici termíny od 1. června na další dva měsíce. Určené jsou jednotlivcům a menším skupinkám do 12 osob a jsou zatím v nabídce jen o víkendech v časech 10:00, 11:00, 14:00 a 15:00, uvedla Lečíková. Vstupenky na hrad jsou k dispozici od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 a kapacita skupiny je 24 osob. K dispozici jsou i květnové termíny. On-line vstupenka na mrakodrap stojí 299 korun za osobu, základní vstupné na komentovanou prohlídku hradu je 200 korun.
Muzeum počítá u mrakodrapu po zkušebním provozu s rozšířením i na všední dny. Velké skupiny, zájezdy či výlety mohou nadále využívat rezervace pouze prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na kontaktech 573 032 111 nebo recepce@14-15.cz.
Baťův mrakodrap, 21. budova bývalého baťovského průmyslového areálu, patří k ikonickým objektům baťovského Zlína. Postavená byla v letech 1936 až 1938 podle projektu Vladimíra Karfíka. Byla to tehdy druhá nejvyšší budova v Evropě. Dříve byla administrativním sídlem firmy Baťa, dnes je tam sídlo Zlínského kraje a finančního úřadu. Unikátem je pojízdná kancelář ve výtahu určená původně pro Jana Antonína Baťu.