Zlínské muzeum připravilo program Ševci žijí věnovaný obuvi a obuvnictví

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo na sobotu 24. října program Ševci žijí aneb svatý Kryšpín a Kryšpinián v muzeu. Věnovaný je obuvi, obouvání a obuvnictví. Muzeum si tak připomene svátek sv. Kryšpína a Kryšpiniána, patronů všech ševců, jejichž svátek patříval právě ve Zlíně k těm nejvíce slaveným už dlouho před vznikem firmy Baťa, sdělila ČTK zástupkyně muzea Silvie Lečíková.
"Program v expozici Princip Baťa je postavený tak, aby zaujal děti i dospělé a připomněl jim, proč je i dnes Zlín v povědomí veřejnosti spojený právě s obouváním," uvedla Lečíková. Ukázky a povídání o průmyslové výrobě obuvi v původní obuvnické lince doplní ateliér designu obuvi zlínské univerzity s nášlapnými a balančními prvky.
Představí se také výrobce pracovní obuvi. K vidění bude i tradiční výroba obuvi v obuvnické dílně z konce 19. století. V tvořivých dílnách si děti budou moci vyrobit botičky z filcu.
"Ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací si zájemci budou moci nechat změřit a posoudit svá chodidla, školená pedikérka pak poskytne konzultaci k péči o ně. Návštěvníci se mohou těšit také na odborné poradenství v oblasti oprav a čistění obuvi, na místě bude i čistič bot," uvedl kurátor obuvnické sbírky zlínského muzea a autor akce Michal Heinrich.
Novinkou programu jsou komentované prohlídky Baťova mrakodrapu s průvodci v dobových kostýmech z 30. let minulého století. "Chtěli jsme tak v tento den připomenout letošní kulaté výročí zahájení výstavbu ikonického mrakodrapu a spojení s akcí Ševci žijí tomu dává ještě další rozměr," uvedl ředitel muzea Štěpán Hložek. Na prohlídky v 10:00 a 14:00 je možné se objednat on-line. Svátek ševců začne v muzejní expozici v 10:00, potrvá do 16:00. Otevřené bude i 44 Centrum řemesel ve 44. budově bývalého baťovského průmyslového areálu.