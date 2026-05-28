Zlínský a Trenčínský kraj propojí po vlacích také autobusové linky

Zlínský a Trenčínský kraj propojí po vlacích také čtyři autobusové linky. Jako první začnou od 1. června jezdit autobusy ze Strání na Uherskohradišťsku do Nového Města nad Váhem. Autobus pojede osmkrát denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Od 30. srpna by měla začít jezdit linka ze Zlína do Luhačovic na Zlínsku, Uherského Brodu na Uherskohradišťsku a Trenčína. "Další linky budou předmětem následných jednání Zlínského kraje, společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) a slovenských partnerů," uvedl Vandík. Jezdit by měly mezi Zlínským krajem a Dubnicí nad Váhem a také Púchovem.
Prvním krokem k posílení přeshraniční veřejné dopravy bylo obnovení pravidelného vlakového spojení mezi Horní Lidčí na Vsetínsku a Púchovem. Na tuto železniční trať se předloni v prosinci po pěti letech vrátil pravidelný provoz. Aktuálně však kvůli dlouhodobé výluce železniční dopravu nahrazuje autobusová linka ze Vsetína do Púchova.
Oba kraje do budoucna usilují o užší spolupráci ve veřejné dopravě na obou stranách česko-slovenské hranice. "Chceme, aby tu vznikl skutečně propojený dopravní prostor, kde nebude záležet, jestli jedete z Uherského Brodu do Trenčína nebo opačně. Naším cílem je pohodlná, dostupná a udržitelná doprava bez zbytečných překážek. Pokud se nám tento systém integrované přeshraniční veřejné dopravy podaří vytvořit, budeme první v Evropě," řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel (ANO).
Zatímco dnes lidem při cestě přes hranice často ztrpčují cestování odlišné tarify, způsoby odbavení nebo nenavazující spoje, v budoucnu by pro ně jízda autobusy a vlaky mohla být výrazně jednodušší. Projekt počítá s možností cestování na jeden jízdní doklad, který bude platný jak v českém, tak slovenském systému. Součástí připravované integrace jsou také pilotní přeshraniční linky veřejné dopravy.