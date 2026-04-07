Zlínský cestovatelský festival Culturea představí Peru a Portugalsko

Zlínský cestovatelský festival Culturea představí letos Peru a Portugalsko. Uskuteční se ve středu 8. dubna v Baťově institutu. Festival 14. rokem pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací zlínské univerzity. Nabídne kreativní workshopy, přednášky či adrenalinovou skateshow, nebude chybět ani závěrečná afterparty. ČTK to dnes sdělila mluvčí univerzity Petra Svěráková.
"Culturea je studentský projekt, jehož cílem je přibližovat cizí kultury skrze osobní prožitek a umožnit poznání vzdálených krajin i bez nákupu letenky. Letošní ročník, přístupný všem věkovým kategoriím, ukáže kontrast i nečekané podobnosti mezi evropským jihem a latinskoamerickou exotikou," uvedla mluvčí.
Festival nabídne přednášky a diskuze s cestovateli, kteří se podělí o zážitky z cest po portugalských i peruánských stezkách. Svou rodnou zemi přiblíží i člověk z Peru. "Pro ty, které láká studium v zahraničí, je připravena panelová diskuze se studenty programu Erasmus, kteří se podělí o praktické tipy a zážitky z výjezdů do těchto destinací. Dále se návštěvníci mohou těšit na přednášku Janka Rubeše, který se podělí o své zkušenosti a poradí, jak se vyhnout nástrahám a možným podvodům při cestování," uvedla mluvčí.
Tipy na nízkonákladové cestování představí dvojice Zuzi a Jéňa. "Barbora Kovářová, známá jako Airplanemode, provede posluchače svými cestami po Peru a nabídne inspirativní pohled na tuto zemi. Festival Culturea přivítá rovněž Zuzanu Bartákovou, která se podělí o osobní zkušenosti ze života v Peru," uvedla Svěráková.
Návštěvníky čeká také ochutnávka portugalských vín a kulinářských specialit z obou zemí. Připraveny jsou workshopy na tvorbu lapačů snů, malování keramických kachliček nebo lepení mozaiky. "Venkovní prostory Baťova institutu pak ožijí adrenalinovou skateshow, kde bude možnost tento sport také vyzkoušet, a to pod vedením zkušených jezdců," uvedla mluvčí.