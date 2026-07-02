Zlínský domov získal ocenění za využití umělé inteligence při sociálním šetření

Zlínský Domov pro seniory Burešov získal první místo v celostátní soutěži Cena inovace v sociálních službách. V kategorii Využití technologií v sociálních službách uspěl s projektem DIGI-PÉČE Burešov, který pomocí umělé inteligence snižuje administrativní zátěž při sociálních šetřeních, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Domov je příspěvkovou organizací Zlínského kraje.
Projekt DIGI-PÉČE Burešov vznikl jako reakce na situaci, kdy sociální pracovnice při rozhovorech věnovaly značnou část času zapisování informací místo kontaktu s klienty. "Nově při rozhovoru se souhlasem klienta vzniká zvukový záznam, umělá inteligence ho přepíše a připraví návrh zápisu. Sociální pracovník ho následně zkontroluje, doplní a schválí. Cílem přitom není nahradit sociální pracovníky umělou inteligencí, ale ulevit jim od administrativy, aby měli více času na klienty," uvedla mluvčí.
Výsledkem jsou kvalitnější a jednotnější záznamy, menší administrativní zátěž i více prostoru pro práci s klientem. Čas potřebný na zpracování jednoho sociálního šetření se zkrátil až o 75 procent. Podle dosavadních dat tak v Burešově při stovkách rozhovorů ročně ušetří více než 1000 hodin práce, uvedla mluvčí.
"Z tohoto ocenění máme obrovskou radost. Ne proto, že jsme získali první místo, ale proto, že jsme celou inovační cestu prošli společně. Hledali jsme řešení, která budou jednoduchá, bezpečná, finančně dostupná a využitelná v běžném provozu sociální služby. Dnes je pro nás umělá inteligence přirozenou součástí práce. Pomáhá nám tam, kde má pomáhat: šetří čas, zpřehledňuje informace a vrací pracovníkům prostor pro klienta," uvedla ředitelka domova Helena Nováková.
"Technologie dávají v sociálních službách smysl, když pomáhají lidem. V Burešově se podařilo využít umělou inteligenci tak, aby pracovníkům ubyla administrativa, ale zároveň zůstal zachován osobní přístup ke klientům. Takové projekty mají potenciál posouvat sociální služby dál," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Cenu inovace v sociálních službách vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s kraji, ministerstvem práce a sociálních věcí a Nadačním fondem Škoda Auto. Do letošního třetího ročníku se přihlásilo 39 projektů.