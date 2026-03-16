Zlínský Fashion Event Dotek představí tvorbu mladých designérů

Tvorbu mladých módních designérů představí ve Zlíně na konci týdne akce Fashion Event Dotek. Neziskový projekt pořádaný studenty Fakulty multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati (FMK UTB) bude mít také charitativní rozměr, výtěžek z akce podpoří organizaci Aliance žen s rakovinou prsu. Fashion Event Dotek, který se koná 14. rokem, bude letos poprvé dvoudenní, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Petra Svěráková. Konat se bude v pátek a sobotu v 75. a 76. budově bývalého baťovského průmyslového areálu.
Zahájení bude v pátek v 76. budově v 17:00, otevře se také showroom s tichou aukcí. "Mezi draženými předměty se objeví například šperky, oděvy či produkty, které poskytli mladí tvůrci a tvůrkyně jako Anna Tran, Dmitrii Ostretsov a Dick Wolf. Následovat budou panelové diskuze," uvedla mluvčí. Vystoupí například módní návrhářka Zuzana Kubíčková nebo fashion kurátorka a konzultantka Lucie Kratochvílová.
V sobotu jsou na programu workshopy. Anežka Horová s Ivonou Petružálkovou se budou věnovat rozdílům v tvorbě fashion filmu, videoklipu a reklamy. DJ, moderátor a tanečník Otec Mirec přiblíží účastníkům kreativní režii eventů. Andrea Jandová se bude zabývat PR a influencer marketingem.
Tvorbu mladých designérů představí sobotní večerní módní přehlídka. K vidění bude deset kolekcí od 12 designérů a designérek z Česka Slovenska a Itálie. Kolekce vybrala odborná porota. Fashion show zakončí benefiční aukce s díly věnovanými designéry a designérkami. Výtěžek poputuje neziskové organizaci Aliance žen s rakovinou prsu. Při loňském ročníku se vybralo rekordních 161.708 Kč. Program uzavře afterparty v 76. budově.