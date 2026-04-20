Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů. Návštěvníci zjistí, proč je mléko bílé, uvidí proměnu tekutého polymeru v pevnou strukturu, namíchají si vlastní molekulární nápoj nebo zachytí kosmické částice. Studentům středních škol i veřejnosti se při festivalu, který je naplánovaný od 22. do 23. dubna, otevřou laboratoře Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. ČTK o tom dnes informovala mluvčí univerzity Petra Svěráková.
Při 45 minut dlouhých workshopech si návštěvníci vyzkoušejí, jak věda funguje v praxi, seznámí se s různými jevy, poznají moderní technologie. "Chceme ukázat, že věda není něco vzdáleného nebo složitého, ale něco, co se nás každodenně dotýká a co si může každý aspoň trochu vyzkoušet. Právě osobní zkušenost je to, co v lidech probouzí zvědavost a chuť objevovat," uvedla organizátorka festivalu Iva Čermáková.
Dopolední program je určený studentům středních škol. Do programu pro školy se zapojí také Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně a Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, které předvedou využití vědy v každodenní praxi. Veřejnost může festival navštívit v odpoledních hodinách prvního dne, tedy 22. dubna, kdy jsou otevřené vybrané workshopy. Vstup na festival je zdarma, kapacita jednotlivých workshopů je však omezená, proto organizátoři doporučují rezervaci předem na webu zazijvedu.cz, uvedla mluvčí.
"Součástí programu pro veřejnost je také večerní diskuse Zeptej se vědce, která proběhne 22. dubna od 18 hodin. Otevřený formát dává návštěvníkům prostor ptát se na vše, co je zajímá - od složitějších témat až po zdánlivě jednoduché otázky. Debata se zaměří mimo jiné na téma plastů, jejich výrobu, využití i dopady na životní prostředí," uvedla Svěráková. Diskutovat budou makromolekulární chemička Markéta Ilčíková, biochemik Marek Koutný a zooložka a popularizátorka vědy Eva Bílková.