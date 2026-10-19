Zlínský festivalový půlmaraton otevřel registrace, trasa se příští rok změní

Organizátoři zlínského festivalového půlmaratonu otevřeli registrace pro nadcházející 12. ročník běžeckého závodu. Akce je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Do závodu se zapojuje kolem 2000 běžců. Půlmaraton se poběží 30. května příštího roku, trasa závodu se kvůli obnově sadu Svobody v centru města změní. ČTK to dnes sdělila mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Zlínský filmový festival se bude příští rok konat od 27. května do 2. června.
"Z důvodu plánované revitalizace sadu Svobody jsme přistoupili k zásadní úpravě trati pro hlavní závody i festivalový rodinný běh. Běžci i diváci se tak mohou těšit na zcela unikátní příležitost zaběhnout si přímo na čtyřproudé Třídě Tomáše Bati, a to z centra města až k prodejně Lidl na Podvesné," uvedla jednatelka festivalu Dagmar Výlupková. "Věříme, že tato nová, atraktivní trasa přinese účastníkům čerstvý impuls a divákům ještě zajímavější zážitek," uvedla Výlupková.
Zlínský půlmaraton patří k nejvýznamnějším běžeckým událostem na Moravě. "Každý rok přiláká na start na dva tisíce závodníků z celého Česka i ze zahraničí. Akce nabízí naprosto neopakovatelnou kulisu – trať propojuje atmosféru mezinárodního filmového festivalu s ikonickou baťovskou architekturou, díky čemuž je závod pro běžce i diváky opravdu výjimečným zážitkem," uvedla mluvčí.
K dispozici bude kromě hlavní půlmaratonové a čtvrtmaratonové trati opět také trať pětikilometrová nebo štafetové závody pro dvojice a čtveřice. Ke všem závodům se lze registrovat na webu www.zlinskypulmaraton.cz.
"Včasná registrace přinese běžcům nejen nejvýhodnější cenu startovného, která platí do 10. ledna, ale především jistotu startovního místa. Závod má letos navýšenou kapacitu na 2300 běžců," uvedla Výlupková. Při letošním ročníku se startovní listina naplnila a uzavřela v polovině dubna.