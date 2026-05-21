Zlínský filmový festival nabídne program i pro děti se zrakovým postižením

Zlínský filmový festival pro děti a mládež nabídne program i pro děti se zrakovým postižením. Připravena je filmová projekce s audio komentářem, výstava výtvarných děl dětí se zrakovým postižením, nebude chybět Kavárna potmě. ČTK to dnes sdělila mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Zlín Film Festival se letos koná 66. rokem, začne 28. května a potrvá do 3. června. Je největším a nejstarším festivalem svého druhu.
Projekt Radost tvořit dává prostor dětem se zrakovým handicapem, aby prostřednictvím umění sdílely svůj vnitřní svět. Do letošního 28. ročníku poslaly děti z Česka a Slovenska 80 děl na téma Moje pohádková říše. Odborná porota vybrala nejlepší práce, vyhlášení výsledků bude na festivalu v sobotu 30. května. "I letos oceníme tvorbu malých výtvarníků během slavnostního ceremoniálu a budeme velmi rádi, když se k nám v kongresovém centru připojí i široká veřejnost," uvedla výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová. Akce začne ve 13:00.
Všechna díla budou vystavena po dobu festivalu ve foyer kongresového centra. Poté se výstava přesune do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde bude od 1. července do konce srpna.
Čtvrtým rokem se na projektu podílí Nadační fond Českého rozhlasu a projekt Světluška. Jednomu z vítězů, Martinovi Ščecinovi z Levoče, umožní vyobrazit jeho dílo na titulní straně notopisu v Braillově písmu s názvem Malé dějiny hudby pro malé pianisty.
Festival také nabídne projekci filmu s audio komentářem. V sobotu 30. května se bude od 10:00 v Golden Apple Cinema promítat rodinný animovaný film Tajemství Křišťálové planety, který bude opatřený živým audio komentářem Českého rozhlasu.
Na festival se letos vrátí také Kavárna potmě, bude na náměstí Míru. "V čase od 14:00 do 19:00 si zde mohou vidící vyzkoušet život v absolutní tmě, kde se v rolích průvodců představují právě nevidomí. Výtěžek kavárny putuje na pomoc těžce zrakově postiženým dětem i dospělým," uvedla mluvčí.