Zlínský filmový festival uvede v hlavních soutěžních sekcích 24 snímků

Zlínský filmový festival pro děti a mládež letos nabídne ve třech hlavních soutěžních sekcích 24 snímků. Jde o filmy z evropských zemí, Brazílie, Iráku či Jižní Koreje. Objevují se v nich témata přátelství, odvahy, víry i identity. V soutěžích jsou také výrazně zastoupeny ženské hrdinky, zejména v sekci filmů pro mládež, sdělila dnes ČTK mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Letošní 66. ročník Zlín Film Festivalu se uskuteční od 28. května do 3. června.
"Náš festival nabízí jedinečnou příležitost vidět tyto filmy na velkém plátně – jako protipól k dnešnímu individuálnímu, často roztříštěnému sledování obsahu na mobilech či on-line platformách – a znovu objevovat sílu sdíleného filmového zážitku tak, jak byl od počátku zamýšlen: v kině, kde příběhy ožívají s mnohem větší intenzitou," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
V mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti festival uvede například český rodinný fantasy snímek Máma a Táta jsou Boží. Režijní debut tvůrčí dvojice Adam Hobzik a Jan Chramosta festival zahájí, film bude uveden ve světové premiéře. Další světovou premiérou s českou stopou bude animovaný film Tajemství Křišťálové planety. Diváci uvidí ve světové premiéře také německý snímek Koschka, promítat se bude i egyptský film Všechno nejlepší režisérky Sarah Goherové. "Film nabízí citlivý pohled na přátelství i na hluboké sociální rozdíly a zároveň představuje vzácného zástupce egyptské kinematografie pro dětské publikum, která se na mezinárodních festivalech objevuje jen zřídka," uvedla Pášmová. V soutěži bude i rumunsko-bulharský film Můj atlas vesmíru.
V mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro dospívající bude k vidění brazilský snímek Gugův svět, polský snímek Ministranti či titul s iráckou účastí Dort pro prezidenta. "Příběh chudé dívky, zasazený do Iráku 90. let nabízí jedinečný pohled na dospívání v odlišném kulturním i historickém kontextu a přibližuje mladému publiku realitu, která je na filmových plátnech zastoupena jen výjimečně," uvedla Pášmová. Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež nabídne například irský film Trad, slovenský koprodukční snímek Potopa nebo jihokorejský film Svět lásky.
Kompletní filmový i doprovodný program festivalu zveřejní organizátoři 10. května. Do soutěžních kategorií festivalu patří také mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let, soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum a mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes.