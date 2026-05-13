Zlínský kraj a resort zahraničí budou spolupracovat v ekonomické diplomacii

Zlínský kraj a ministerstvo zahraničních věcí (MZV) navázaly spolupráci v ekonomické diplomacii. Zástupci resortu a Zlínské regionální investiční agentury (ZRIA) ve věci podepsali memorandum. ČTK to dnes sdělila marketingová manažerka ZRIA Michaela Hlaváčková.
Cílem partnerství je podpořit firmy ze Zlínského kraje při vstupu na zahraniční trhy, zprostředkovat jim kontakty prostřednictvím zahraniční sítě českých zastupitelských úřadů a posílit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí.
Memorandum navazuje na aktivity ekonomické diplomacie ministerstva a propojuje jeho zahraniční síť s podnikatelským prostředím ve Zlínském kraji. Spolupráce se zaměří zejména na malé a střední podniky, které podle zástupců ZRIA často nemají vlastní kapacity pro zahraniční prezentaci a vyhledávání obchodních partnerů.
"Je to unikátní krok, který otevírá možnosti podpory a pomoci podnikatelským subjektům se sídlem nebo pobočkou ve Zlínském kraji a jejich obchodně-ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech. Zvláštní pozornost budeme věnovat malým a středním podnikům," uvedl ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček.
Dohoda by měla firmám přinést rychlejší přístup k ověřeným kontaktům, tržním informacím i možnostem účasti na podnikatelských misích a dalších aktivitách ekonomické diplomacie. Cílem je podle zástupců ZRIA také zvýšit zapojení regionálních firem do mezinárodních dodavatelských řetězců a podpořit příliv investic do regionu.
"Spolupráce MZV a ZRIA posílí využívání nástrojů ekonomické diplomacie při prezentaci ekonomického, inovačního i vzdělávacího potenciálu Zlínského kraje v zahraničí. Současně přispěje k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a vytvoří nové příležitosti pro představení Zlínského kraje diplomatům akreditovaným v České republice," uvedl vrchní ředitel sekce ekonomicko-vědecké diplomacie a rozvojové spolupráce ministerstva Tomáš Kuchta.
Představitelé ZRIA by se díky spolupráci měli také zapojit do zpracování a uskutečnění projektů ekonomické diplomacie ministerstva, zejména těch, které budou zaměřeny na zvyšování exportu podniků ze Zlínského kraje. "Budeme přímo u tvorby této politiky a budeme tak moci přenášet reálné zkušenosti a potřeby našich firem, což je praktické a cenné," doplnil Kubíček.
Součástí dohody je i aktivní výměna informací a zkušeností mezi ministerstvem, zastupitelskými úřady České republiky a Zlínským krajem. Dále je to příprava seminářů a kontaktních akcí pro regionální firmy.