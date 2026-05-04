Zlínský kraj bude respektovat názor obcí na navrhované akcelerační oblasti

Zlínský kraj bude respektovat názor jednotlivých obcí na vládou navrhované akcelerační oblasti pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Na dnešním zasedání krajského zastupitelstva to uvedl hejtman Radim Holiš (ANO). Zastupitelé schválili usnesení, ve kterém deklarovali podporu rozhodnutí jednotlivých obcí. Vládou navrhované zóny, které mají v Česku urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv.
Kraje můžou akcelerační oblasti připomínkovat do 15. května. "Kraj tohoto práva využije. Chceme hlavně vznést připomínky obcí, které se už vyslovují. Budeme plně respektovat, pokud se obec rozhodne, že nechce a nebude chtít nikdy na svém území větrnou elektrárnu, fotovoltaickou elektrárnu, budeme to respektovat a podpoříme ji v tom rozhodnutí. Pokud se rozhodne, že chce, rovněž i tady bude respektováno rozhodnutí té jednotlivé obce, protože my z té větší vzdálenosti nejsme schopni posoudit náladu v obci, jakým způsobem to ty lidi ovlivní, jestli je ta obec progresivní a nastavená i pro tato zařízení," řekl dnes ČTK Holiš.
Hejtman však také uvedl, že nesouhlasí, aby fotovoltaika stála na zelené půdě, měla by být na střechách. Obce i občané na kraj posílají usnesení zastupitelstev či petice včetně odborných argumentů. Kraj je všechny souhrnně odešle.
Starosta Kunovic na Vsetínsku Josef Haša (BEZPP) uvedl, že obec, kde žije 650 lidí, odmítla dvě akcelerační zóny, které se jí mají dotýkat. Stejně učinily i další obce v okolí. "Námitky budeme dávat, obávám se ale, že vše bude zamítnuto, že za malé obce nebude nikdo bojovat. Nevím, jaký proces nám pomůže tomu, když tam zóna vznikne, jaké budeme mít možnosti, aby tam větrník nestál. Toho se bojíme a bojí se i občané," uvedl starosta. Poslední záchranou by podle něj mohlo být vlastnictví pozemků. "Naše obec má velké polnosti, máme lesní pozemky, polní cesty, remízky, které nám víceméně křižují celý katastr, a toto beru, že bude velké negativum pro případného investora a bude to pro něho limit pro to, aby získal souhlasy vlastníků pozemků," řekl dnes ČTK starosta.
Na zastupitelstvu vystoupily i obyvatelky ze Zlína-Malenovic, kde je navržena zóna pro výstavbu solární elektrárny. Poukázaly na to, že jde o místo v blízkosti domů a zahrad a kam lidé chodí na procházky a využívají jej k rekreaci. Jsou tam také sady a pole. Minulý týden se v Malenovicích konalo shromáždění, kde lidé podepisovali proti záměru petici. "K dnešnímu dni máme asi 1000 podpisů a budeme mít ještě koncem týdne zřejmě další," uvedla členka petičního výboru Eva Palová. Město Zlín dříve uvedlo, že bude daný návrh rozporovat. Podle zlínského primátora Jiřího Korce (ANO) není zóna v Malenovicích vybraná šťastně. "Dávat solární elektrárny na severní svah nedává moc smysl, budeme se snažit zónu odmítnout," uvedl Korec.
Stát počítá ve Zlínském kraji s možným vznikem pěti akceleračních oblastí pro výrobu elektřiny z větrné energie. Budování solárních elektráren má v kraji usnadnit šest zón.