Zlínský kraj chystá nákup osmdesáti bytů, využije je pro zaměstnance svých organizací.

„Chceme tím pomoci udržet kvalifikované pracovníky v krajských organizacích. Zejména ty, kteří do práce dojíždějí z velké dálky. Nabídneme jim atraktivní bydlení za přijatelnou cenu,“ zdůvodnil hejtman Radim Holiš (ANO).

„Zároveň to může být motivace pro nové uchazeče o práci v našich organizacích, například lékaře, sociální pracovníky a učitele, kterým budeme moci poskytnout startovací byty,“ doplnil.

„Vyjdeme tím vstříc také Univerzitě Tomáše Bati (UTB), s níž jsme v poslední době navázali velmi intenzivní spolupráci a která se potýká s nedostatkem dostupného bydlení pro své studenty,“ upřesnil ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil (ANO).

Podle zadávacích podmínek zakázky musejí být byty ve Zlíně. Mohou být rozmístěny až v pěti různých budovách, může jít o existující byty i nově postavené. Jejich správcem bude kraj.

„Pro zaměstnance krajských organizací budou určeny byty typu 2+kk, pro studenty univerzity pak byty typu 1+kk,“ upřesnila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Opozice má k plánu výhrady

Zhruba třetinu nákladů chce kraj zaplatit z dotace, více než polovinu ze zvýhodněného úvěru a jedenáct procent z vlastních zdrojů.

Opozice má k tomu výhrady. „Nemocnice mohou mít byty, ubytovny pro sestry, lékaře a zdravotníky. Tak to je v pořádku. Ale že to na sebe chce vzít kraj, není úplně smysluplné. Lepší by bylo, kdyby se organizace samy domluvily s obcemi, které by byty postavily,“ konstatoval opoziční zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Kraj se snaží vlomit do prostoru, který by měl obsadit někdo jiný. Hledá, co by měl dělat,“ řekl.

Zastupitel a lékař Lubomír Nečas (SPD) považuje záměr kraje za logický. Obává se však, že povede k nutnosti přijímání zaměstnanců, kteří se budou o byty starat.

„Kraj si zatím nenechal stavět žádné byty a nemá s tím zkušenosti. Může s tím vyvstat řada problémů, které bude muset řešit. A tím pádem se rozšíří počet pracovníků, což by nebylo dobré,“ uvažuje Nečas. „Jinak je každý nový byt v kraji určitě pozitivní,“ nepochybuje.

„Pokud mají byty sloužit lidem, kteří pro kraj něco dělají, nevidím v tom problém,“ sdělil zastupitel Tomáš Goláň (ODS).

Nemocnice byty potřebuje

Zlínská nemocnice o nové byty stojí. „Nabídka bydlení pro odborníky, které bychom chtěli do nemocnice přilákat, je vždy velmi ceněným benefitem,“ zdůraznila mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská s tím, že ideálně by bylo potřeba deset bytů.

Nyní disponuje pouze ubytovnami, které nejsou vhodné pro rodiny s dětmi ani dlouhodobější bydlení. Navíc jsou zastaralé. Jedna z nich s dvaceti garsonkami na třídě Tomáše Bati právě prochází rekonstrukcí, která skončí příští rok na jaře. U dalších dvou se chystá projekt.

Kraj dříve vlastnil i domy, v nichž byl zdravotnický personál ubytovaný. V Uherském Hradišti si ho pronajímala nemocnice. Byl ale ve špatném technickém stavu, takže nájem ukončila a kraj ho v roce 2019 prodal.

V Kroměříži byla situace obdobná s tím, že kraj objekt prodal už před zhruba dvaceti lety.

Uherskohradišťská nemocnice má aktuálně 116 bytů, většinou jde o garsonky. Od hejtmanství si pronajímá dům s 21 byty. Ubytovacích kapacit má podle svých slov dost a může je nabízet i třetím stranám. V plánu má navíc výstavbu polyfunkčního domu v areálu nemocnice, který by měl mít 36 bytů o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk.

Stovky studentů si musejí hledat bydlení

Podle Čunka kraj spolupracuje tak úzce se zlínskou univerzitou, že už vypadá jako její odbor. Nicméně vysoká škola záměr na pořízení nových bytů vítá.

„Podpora dostupného bydlení ze strany kraje může výrazně přispět ke zlepšení studijních podmínek a snížení finančního zatížení studentů,“ reagoval rektor UTB Milan Adámek.

Univerzita na kolejích ročně ubytuje 1 150 studentů, pro dalších několik stovek už ale místo nemá. Ti musejí hledat ubytování sami, většinou je výrazně dražší. „I z tohoto důvodu je rozšíření kolejních kapacit jednou z priorit do budoucna,“ řekl Adámek.

Zlínský kraj podle hejtmana Holiše neuvažuje o tom, že by stavěl klasické nájemní byty, protože je to role měst a obcí. Pokud jde o nárůst zaměstnanců například v souvislosti s provozem bytů, bude tuto otázku teprve řešit.