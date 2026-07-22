Zlínský kraj chce pomoci udržet při životě tradiční řemesla, ubývá pokračovatelů

Zlínský kraj chce pomoci udržet při životě tradiční řemesla, kterým ubývá pokračovatelů. Na nadcházejících deset let připravil koncepci péče o rukodělnou výrobu, která má podpořit řemeslníky, pomoci s předáváním jejich zkušeností mladé generaci a zvýšit zájem veřejnosti o toto kulturní dědictví. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
Komunita tradičních řemeslníků je v regionu silná. Z celkových 103 držitelů celostátního titulu Nositel tradice lidových řemesel jich 33 pochází právě ze Zlínského kraje, uvedla mluvčí. Koncepce má pomoci, aby se jejich znalosti a zkušenosti předávaly dál.
"Nestačí tradiční řemesla jen obdivovat na výstavách. Potřebujeme, aby je měl kdo dělat i za deset nebo dvacet let. Proto chceme vytvářet příležitosti, aby se zkušenosti předávaly mladší generaci a lidé, kteří se řemeslům věnují, měli lepší podmínky pro svou práci a dokázali se jí dlouhodobě věnovat," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO).
Kraj chce rozšířit nabídku workshopů, vzdělávacích programů pro školy i komunitních akcí, při kterých si mohou lidé tradiční řemesla vyzkoušet. V muzeích jsou oblíbené například dílny zaměřené na modrotisk, krojovou výšivku, košíkářství, hrnčířství nebo práci se dřevem. Kraj počítá také s užší spoluprací muzeí, škol a řemeslníků, větším zapojením mladých lidí i podporou mezigeneračního předávání zkušeností, uvedla mluvčí.
Cílem je také zlepšit možnosti prodeje výrobků, posílit prezentaci řemeslníků na trzích a jarmarcích. V plánu je propojení tradičních technik se současným designem, aby vznikaly výrobky, které obstojí na trhu.
Nová koncepce navazuje na dokument z let 2018 až 2025, kdy kraj podpořil tři stovky akcí s prezentací tradičních řemesel, v krajských muzeích se uskutečnilo 60 rukodělných workshopů a kurzů a hejtmanství každoročně oceňovalo Mistry tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. V nadcházejících letech by se mělo zlepšit financování řemeslníků i prezentace a prodej jejich výrobků.