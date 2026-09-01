Zlínský kraj chce posílit podporu dětí z náhradních rodin, pomůže i psycholog

Zlínský kraj chce posílit podporu dětí z náhradních rodin. Poradenské a krizové centrum připravuje projekt, který rozšíří podporu Centra náhradní rodinné péče ve Zlíně o psychologa a speciálního pedagoga a zaměří se na vyhledávání nových náhradních rodičů. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
"Náhradní rodiny někdy řeší situace, na které běžné doprovázení nestačí. Dítě může mít potíže ve škole, s adaptací nebo ve vztazích a rodiče zase potřebují pomoct, jak takovou situaci zvládnout. Chceme proto nabídnout odborníky, kteří budou moci reagovat včas a přímo pracovat s dítětem i celou rodinou. Stejně důležité je pro nás také hledat další lidi, kteří jsou ochotni přijmout dítě do své rodiny," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Centrum náhradní rodinné péče doprovází 69 náhradních rodin. Z dotazníku mezi rodinami vyplynulo, že více než polovina respondentů by uvítala další odbornou podporu. Jde například o pomoc dětem s potížemi ve vzdělávání a adaptaci nebo o podporu rodičů při zvládání náročných situací. Potřeba je také psychologická práce s dětmi v náhradních rodinách a s biologickými rodiči dítěte.
Psycholog bude poskytovat individuální podporu a poradenství pěstounům a osvojitelům, pracovat s dětmi i dalšími členy rodiny a vést podpůrné a sdílecí skupiny. Speciální pedagog se zaměří především na vzdělávání dětí, jejich spolupráci se školami a školskými poradenskými zařízeními a podporu náhradních rodičů. Další část projektu se bude zabývat přímo hledáním lidí, kteří o náhradní rodinné péči uvažují. Projekt také pomůže se vzděláváním a supervizemi pracovníků a dobrovolníků Centra náhradní rodinné péče.
Předpokládané náklady projektu, který by měl být v letech 2027 a 2028, jsou zhruba 4,24 milionu korun, z toho 3,61 milionu korun pokryjí evropské dotace. Zbytek dá Zlínský kraj, který je zřizovatelem Poradenského a krizového centra.