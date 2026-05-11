Zlínský kraj chce v dotazníku zjistit, jaké sociální služby lidé potřebují

Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují. Jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří pečují o blízké. Zkušenosti obyvatel chce kraj zmapovat pomocí dotazníku. Zapojit se může každý, kdo takovou situaci řeší nebo o ní ví ve svém okolí, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
Dotazník je možné vyplnit on-line, je také součástí květnového vydání magazínu kraje. Lidé jej mohou poslat naskenovaný e-mailem nebo odevzdat v tištěné podobě na recepci krajského úřadu.
"Chceme slyšet přímo od lidí, s čím se ve svém životě potýkají a kde jim pomoc chybí. I díky konkrétním zkušenostem z praxe můžeme sociální služby plánovat tak, aby skutečně odpovídaly potřebám obyvatel našeho kraje," uvedla náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková (STAN).
Dotazník je anonymní a je určený veřejnosti i zástupcům obcí. Získané informace poslouží jako jeden z podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji na období 2028–2032, uvedla mluvčí.
Odpovědi lze odeslat do 30. června, poté se začnou zpracovávat. Sběr podnětů ale bude pokračovat po celý rok, aby kraj mohl průběžně sledovat potřeby obyvatel i v dalších obdobích, uvedla mluvčí.